Borek komentuje zachowanie Quebo. „To jest żenujące (…) Dziwie się, że facet na tym poziomie przepycha się z jakimś 17-latkiem”

Mateusz Borek stawia sprawę jasno

2025.10.09

opublikował:

Podczas meczu Mazura Radzymin z rezerwami Gromu Warszawa doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem rapera Quebonafide. W końcówce spotkania jeden z graczy Mazura próbował przytrzymać piłkę, by zyskać na czasie. W odpowiedzi młody piłkarz Gromu wykrzyczał w jego stronę: „Złaź z boiska, kur*o je*na!” Na te słowa natychmiast zareagował Quebonafide, który bronił kolegi z drużyny.

Reakcja Quebonafide –=- obelgi i groźby

Na nagraniu opublikowanym przez profil „NA CZASIE” na platformie X słychać, jak raper odpowiada:

– „Jak się ka odzywasz?! Jak się ka odzywasz, śmieciu je**ny?! Będziesz zaraz płakał, będziesz płakał jak wyjdziesz!”

Według relacji 17-latka, po ostatnim gwizdku Quebonafide czekał na niego przy bramie stadionu, gdzie miało dojść do dalszej wymiany słów. Jednak nie doszło do rękoczynów.

Mateusz Borek ostro komentuje zachowanie Quebonafide

Do sytuacji z boiska odniósł się na Kanale Sportowym Mateusz Borek. Dziennikarz ostro skomentował zachowanie rapera, stwierdzając, że jest ono żenujące i nie rozumie, jak facet na takim poziomie jak Kuba może w ogóle przepychać się z 17-letnim chłopakiem.

