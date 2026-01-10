Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

fot. kadr z wideo

Grande Connection wrócił i ostro zaatakował Bonusa RPK: „Zrujnował swoją reputację”

Po kilku miesiącach ciszy Grande Connection powrócił z nowym materiałem, w którym na celowniku postawił Bonusa RPK. Kontrowersyjny twórca, znany z krytycznych analiz polskiej sceny rapowej, opublikował 25‑minutowy film zatytułowany „Jak zniszczył swoją reputację”, w którym szczegółowo omawia działania i decyzje wizerunkowe Bonusa.

Grande Connection krytykuje Bonusa RPK

Grande Connection twierdzi, że Bonus RPK podczas pobytu w więzieniu wykonywał prace służebne dla administracji więziennej w zamian za ulgi. W filmie sugeruje, że takie zachowanie jest sprzeczne z zasadami grypsowania – kodeksu więziennego sprzeciwiającego się współpracy z administracją. Według Grande, to sprawiło, że Bonus stracił wiarygodność w oczach fanów i ulicznej społeczności.

„Grypsowanie to przede wszystkim sprzeciw wobec służby więziennej. A tu wychodzi, że dla korzyści i nagród Bonuś usługował tej administracji” – mówi Grande Connection.

W materiale Grande krytykuje też Bonusa za jego obecne działania artystyczne, m.in. za featuringi z takimi artystami jak Oliwka Brazil i Kubańczyk, a także za nagrywanie utworów hejtujących słuchaczy. Twórca filmów zarzuca mu również przemilczanie kontrowersji związanych z obecnością osób o skrajnych poglądach w jego teledyskach.

Bonus odpiera atak

W odpowiedzi na materiał Grande Connection, Bonus RPK opublikował własny diss zatytułowany „#Antygrande”, w którym odniósł się do zarzutów przeciwnika.