Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”

„Każdy koncert będzie świętem”

2026.01.25

 Bonson nie zwalnia tempa. Promocja jego najnowszego albumu „Brudnopis” trwa w najlepsze, a fani otrzymali właśnie kolejne powody do radości. Artysta opublikował odsłuch utworu „Oho!”, w którym pojawia się także Planet ANM, oraz oficjalnie ogłosił trasę koncertową promującą to wydawnictwo.

Nowy numer „Oho!” z udziałem Planet ANM

Utwór „Oho!” to kolejny singiel promujący album „Brudnopis”, który miał swoją premierę pod koniec listopada. Numer spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, a udział Planet ANM dodatkowo podkręcił hype wokół projektu. Odsłuch utworu pojawił się na kanale artysty i jest kolejnym elementem konsekwentnie realizowanej promocji płyty.

Trasa koncertowa Bonsona – daty i miasta

Równolegle z premierą nowego numeru Bonson ogłosił trasę koncertową, w ramach której odwiedzi sześć polskich miast. Koncerty będą bezpośrednio związane z promocją albumu „Brudnopis” i – jak zapowiada sam artysta – mają mieć wyjątkową, luźną atmosferę.

Terminy koncertów Bonsona:

  • 13.03 – Warszawa

  • 14.03 – Gdańsk

  • 20.03 – Katowice

  • 21.03 – Kraków

  • 26.03 – Wrocław

  • 27.03 – Szczecin

„Każdy koncert będzie świętem” – zapowiedź artysty

W wypowiedzi dotyczącej trasy Bonson podkreślił, że każdy występ ma być wydarzeniem wyjątkowym zarówno dla niego, jak i dla fanów. Artysta zapowiada koncerty bez zbędnej spiny, oparte na autentycznym kontakcie z publicznością i energii, z której znany jest od lat. Wszystko wskazuje na to, że atmosfera wydarzeń spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

