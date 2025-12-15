Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku**y zabawa moim kosztem”

CGM

Gościnnie w kawałku usłyszmy Dedisa

2025.12.15

Bonson nie zwalnia tempa po premierze swojego ostatniego albumu „Brudnopis”. Projekt, niemal w całości wyprodukowany przez Emdot, zdobywa serca fanów polskiego rapu. Na płycie pojawiło się kilku gości, w tym Dedis, z którym Bonson nagrał utwór „Trochę nieba”. Do tego kawałka właśnie trafił oficjalny teledysk, dostępny na YouTube.

Nowy teledysk „Trochę nieba” – współpraca Bonsona i Dedisa

Utwór „Trochę nieba” łączy charakterystyczny styl Bonsona z energią Dedisa, tworząc wyjątkową kompozycję, która podkreśla brzmienie całego albumu. Teledysk, pełen dynamicznych ujęć i klimatycznych scen, jest już dostępny na oficjalnym kanale Bonsona, przyciągając uwagę fanów oraz nowych słuchaczy.

Tracklista albumu „Brudnopis”

Pełny projekt Bonsona zawiera 12 utworów, w tym gościnne występy innych artystów Step Records:

  1. Intro prod. Emdot

  2. Droga donikąd prod. GØHER

  3. Życie jak sen ft. Hans / 52 Dębiec prod. Emdot

  4. Halo, pokusa ft. Mulen Smuff prod. Blaga

  5. Póki to trwa prod. Emdot

  6. Trochę nieba ft. Dedis prod. Emdot

  7. Jeszcze będzie prima sort prod. Emdot

  8. Ile fabryka dała prod. Emdot

  9. Dzieciaki w innych najkach ft. Sokół, IzabelKa prod. Emdot x DAN’94

  10. Oho! ft. Planet ANM prod. Emdot

  11. Prawdopodobnie prod. Emdot

  12. Outro prod. Emdot

Gdzie posłuchać „Brudnopis”?

Album „Brudnopis” jest dostępny we wszystkich popularnych serwisach streamingowych, w tym na Spotify, Apple Music i YouTube Music. Zachęcamy fanów rapu do sprawdzenia całego projektu oraz obejrzenia najnowszego teledysku do utworu „Trochę nieba”, który już zdobywa popularność w sieci.

