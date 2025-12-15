Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku**y zabawa moim kosztem”

Bonson nie zwalnia tempa po premierze swojego ostatniego albumu „Brudnopis”. Projekt, niemal w całości wyprodukowany przez Emdot, zdobywa serca fanów polskiego rapu. Na płycie pojawiło się kilku gości, w tym Dedis, z którym Bonson nagrał utwór „Trochę nieba”. Do tego kawałka właśnie trafił oficjalny teledysk, dostępny na YouTube.
Nowy teledysk „Trochę nieba” – współpraca Bonsona i Dedisa
Utwór „Trochę nieba” łączy charakterystyczny styl Bonsona z energią Dedisa, tworząc wyjątkową kompozycję, która podkreśla brzmienie całego albumu. Teledysk, pełen dynamicznych ujęć i klimatycznych scen, jest już dostępny na oficjalnym kanale Bonsona, przyciągając uwagę fanów oraz nowych słuchaczy.
Tracklista albumu „Brudnopis”
Pełny projekt Bonsona zawiera 12 utworów, w tym gościnne występy innych artystów Step Records:
-
Intro prod. Emdot
-
Droga donikąd prod. GØHER
-
Życie jak sen ft. Hans / 52 Dębiec prod. Emdot
-
Halo, pokusa ft. Mulen Smuff prod. Blaga
-
Póki to trwa prod. Emdot
-
Trochę nieba ft. Dedis prod. Emdot
-
Jeszcze będzie prima sort prod. Emdot
-
Ile fabryka dała prod. Emdot
-
Dzieciaki w innych najkach ft. Sokół, IzabelKa prod. Emdot x DAN’94
-
Oho! ft. Planet ANM prod. Emdot
-
Prawdopodobnie prod. Emdot
-
Outro prod. Emdot
Gdzie posłuchać „Brudnopis”?
Album „Brudnopis” jest dostępny we wszystkich popularnych serwisach streamingowych, w tym na Spotify, Apple Music i YouTube Music. Zachęcamy fanów rapu do sprawdzenia całego projektu oraz obejrzenia najnowszego teledysku do utworu „Trochę nieba”, który już zdobywa popularność w sieci.