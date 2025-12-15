Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku**y zabawa moim kosztem”

Bonson nie zwalnia tempa po premierze swojego ostatniego albumu „Brudnopis”. Projekt, niemal w całości wyprodukowany przez Emdot, zdobywa serca fanów polskiego rapu. Na płycie pojawiło się kilku gości, w tym Dedis, z którym Bonson nagrał utwór „Trochę nieba”. Do tego kawałka właśnie trafił oficjalny teledysk, dostępny na YouTube.

Nowy teledysk „Trochę nieba” – współpraca Bonsona i Dedisa

Utwór „Trochę nieba” łączy charakterystyczny styl Bonsona z energią Dedisa, tworząc wyjątkową kompozycję, która podkreśla brzmienie całego albumu. Teledysk, pełen dynamicznych ujęć i klimatycznych scen, jest już dostępny na oficjalnym kanale Bonsona, przyciągając uwagę fanów oraz nowych słuchaczy.

Tracklista albumu „Brudnopis”

Pełny projekt Bonsona zawiera 12 utworów, w tym gościnne występy innych artystów Step Records:

Intro prod. Emdot Droga donikąd prod. GØHER Życie jak sen ft. Hans / 52 Dębiec prod. Emdot Halo, pokusa ft. Mulen Smuff prod. Blaga Póki to trwa prod. Emdot Trochę nieba ft. Dedis prod. Emdot Jeszcze będzie prima sort prod. Emdot Ile fabryka dała prod. Emdot Dzieciaki w innych najkach ft. Sokół, IzabelKa prod. Emdot x DAN’94 Oho! ft. Planet ANM prod. Emdot Prawdopodobnie prod. Emdot Outro prod. Emdot

Gdzie posłuchać „Brudnopis”?

Album „Brudnopis” jest dostępny we wszystkich popularnych serwisach streamingowych, w tym na Spotify, Apple Music i YouTube Music. Zachęcamy fanów rapu do sprawdzenia całego projektu oraz obejrzenia najnowszego teledysku do utworu „Trochę nieba”, który już zdobywa popularność w sieci.