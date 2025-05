Bono o swoim synu, wokaliście Inhaler: „W ogóle nie przejmuje się tym, że jego ojciec może być sławny”

Lider U2 opowiedział o relacji ze swoimi dziećmi w Jimmy Kimmel Live!

Bono otworzył się na temat relacji ze swoim synem, Elijahem Hewsonem – wokalistą zespołu Inhaler – mówiąc, że „w ogóle nie przejmuje się” faktem, że jego ojciec jest sławnym rockmanem.

Podczas ostatniego występu w Jimmy Kimmel Live!, Bono został zapytany o sytuację, gdy dowiedział się, że jedno z jego dzieci biwakowało w Parku Narodowym Joshua Tree w Kalifornii – nie informując go o tym wcześniej.

– Nasze dzieci są niezwykłe – odpowiedział wokalista. – To był najmłodszy, John – chyba najmądrzejszy z nich wszystkich. Powiedziałem mu: „Wiesz, że mamy album pt. The Joshua Tree?” [1987]. A John na to: „Spokojnie, dojdę tam, dojdę”.

„Nie obchodzi go, że jego ojciec to Bono”

Artysta dodał, że jego relacja z Elijahem jest zupełnie inna niż ta, jaką miał ze swoim własnym ojcem.

– On bardzo na luzie podchodzi do tego, że jestem znanym muzykiem – powiedział prowadzącemu.

Opowiedział też o rozmowie z synem na temat utworu z ostatniej płyty Inhaler z 2025 roku:

– Na ostatnim albumie ma piosenkę „All I Got Is You”. Powiedziałem mu: „Wiesz, U2 ma dość znany numer pt. All I Want Is You. Nie boisz się porównań, bo jesteście młodym zespołem i masz trzygłosową skalę wokalu…”. A on na to: „Nie”.

Bono zakończył żartobliwie:

– Powiedziałem wszystkim naszym dzieciom: „Najlepsze w radach jest to, że nie trzeba ich słuchać”. I rzeczywiście – nie słuchają.