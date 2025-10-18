Bon Jovi współpracuje z Robbie Williamsem przy nowej wersji „We Made It Look Easy”

Foto: M. Seliger

Bon Jovi wydał nową wersję utworu We Made It Look Easy, tym razem w duecie z Robbie Williamsem. Frontman zespołu, Jon Bon Jovi, 63 lata, przyznał, że od dawna jest wielkim fanem brytyjskiego artysty i określił go mianem „jednego z największych entertainerów w historii”.

Kolaboracja na albumie Forever (Legendary Edition)

Wspólny utwór trafił na album Forever (Legendary Edition), będący nową odsłoną płyty Bon Jovi z 2024 roku. Pierwszym singlem z tego wydania był Hollow Man, nagrany z legendą z New Jersey, Bruce’em Springsteenem.

Album Legendary Edition prezentuje imponujący skład gości, w tym: Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin León, Avril Lavigne, Joe Elliott i Marcus King.

Powód wyjątkowego albumu

Po wydaniu albumu Forever w czerwcu 2024 roku, Jon Bon Jovi przeszedł skomplikowaną operację strun głosowych, która uniemożliwiła mu tournée i promowanie płyty w tradycyjny sposób.

Artysta przyznał:



„Ten album to więcej niż kolekcja kolaboracji; powstał z potrzeby. Moja rehabilitacja po operacji strun głosowych była dobrze udokumentowana podczas wydania Forever. Byłem w stanie nagrać piosenki w studio, ale wymagania koncertowe były poza moim zasięgiem. Zwróciłem się więc do przyjaciół, aby mi pomogli. Efektem jest album z nową perspektywą i duchem współpracy – dowód na to, że w tym świecie radzimy sobie z pomocą przyjaciół.”

Lista utworów Forever (Legendary Edition)

Red, White and Jersey Legendary (with James Bay) We Made It Look Easy (with Robbie Williams) Living Proof (with Jelly Roll) Waves (with Jason Isbell) Seeds (with Ryan Tedder) Kiss The Bride (with Billy Falcon) The People’s House (with The War Treaty) Walls Of Jericho (with Joe Elliott) I Wrote You A Song (with Lainey Wilson) Living In Paradise (with Avril Lavigne) My First Guitar (with Marcus King) Hollow Man (with Bruce Springsteen) We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (with Carin León)

Data premiery

Album Forever (Legendary Edition) zostanie wydany 24 października 2025 roku.