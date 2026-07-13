Bójka podczas koncertu Jaya-Z. Fani starli się z ochroną, wszystko nagrały kamery

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Nie tylko muzyka przyciągnęła uwagę podczas drugiego koncertu Jay-Z na Yankee Stadium. W trakcie występu doszło do szarpaniny pomiędzy dwoma fanami a pracownikami ochrony. Nagrania z incydentu szybko trafiły do internetu i wywołały falę komentarzy.

Awantura wybuchła podczas występu Alicii Keys

Do zdarzenia doszło w momencie, gdy na scenie pojawiła się Alicia Keys, aby wspólnie z Jay-Z wykonać kultowy utwór „Empire State of Mind”.

Na opublikowanych nagraniach widać, jak jeden z uczestników koncertu wstaje z ziemi i uderza pracownika ochrony pięścią w twarz. Chwilę później mężczyzna zostaje obezwładniony przez kilku ochroniarzy i wyprowadzony z sektora.

Drugi uczestnik zajścia również został powalony na ziemię i unieruchomiony przez ochronę, po czym wyprowadzono go z obiektu.

Co było przyczyną bójki?

Według informacji przekazanych przez osoby obecne na miejscu konflikt rozpoczął się z powodu zajmowania miejsc, które nie należały do mężczyzn.

Fani mieli blokować widok osobom siedzącym za nimi. Po zgłoszeniu problemu interweniowała ochrona, jednak uczestnicy koncertu odmówili opuszczenia zajmowanych miejsc. To właśnie wtedy doszło do przepychanek i fizycznej konfrontacji.

Koncert pełen niespodzianek

Mimo incydentu koncert przebiegł zgodnie z planem. Publiczność mogła zobaczyć występ Alicii Keys oraz inne muzyczne niespodzianki przygotowane przez Jay-Z w ramach jubileuszowej serii koncertów na Yankee Stadium.

W poprzednich dniach na scenie pojawili się między innymi Beyoncé, Eminem, Nas oraz Blue Ivy, a wydarzenie przyciągnęło również wiele gwiazd z branży muzycznej i sportowej.

Jubileuszowa seria koncertów Jay-Z

Występy na Yankee Stadium odbywają się z okazji 30-lecia albumu „Reasonable Doubt” oraz 25. rocznicy wydania „The Blueprint”. Trzydniowa seria koncertów należy do najgłośniejszych wydarzeń muzycznych tego roku i obfituje w liczne występy specjalnych gości.