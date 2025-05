Bójka na koncercie Beyoncé. Kolejny incydent na trasie „Cowboy Carter”

Podczas koncertu Beyoncé w ramach trasy „Cowboy Carter” doszło do kolejnego niepokojącego incydentu. Występ w Soldier Field w Chicago rozpoczął się z dwugodzinnym opóźnieniem z powodu złej pogody, jednak gdy artystka zaczęła śpiewać poruszający utwór „II Hands II Heaven”, niektórzy fani postanowili „złożyć ręce”… ale nie do modlitwy.

Fani Beyoncé wdają się w bójkę podczas ballady

Zamiast duchowego uniesienia, publiczność była świadkiem gwałtownej bójki na koncercie Beyoncé. Wideo z wydarzenia pokazuje, jak dwóch uczestników próbuje się wzajemnie atakować, przewracając przy tym krzesła. Na szczęście kilka osób próbowało rozdzielić agresywnych fanów.

FIGHTING DURING ll Hands ll heaven IS DIABOLICAL!! #CowboyCarterWorldTour pic.twitter.com/u1uMGDd29k — ✭ : Marii ∞ ₊⊹ seeing BEY 5/15 & 5/18 (@Mari_Interlude) May 16, 2025

Beyoncé zachowuje spokój i kontynuuje koncert

Mimo że całe zajście miało miejsce blisko sceny, Beyoncé pozostała niewzruszona. Artystka kontynuowała swój występ, nie pozwalając, by cokolwiek zakłóciło atmosferę koncertu. Na ten moment nie wiadomo, czy uczestnicy bójki zostali usunięci ze stadionu lub aresztowani.

To nie pierwszy raz – przemoc na trasie „Cowboy Carter”

To już drugi raz, gdy dochodzi do przemocy na koncertach w ramach Beyoncé tour. Już podczas inauguracyjnego koncertu w SoFi Stadium w Los Angeles doszło do szarpaniny – kobieta strąciła innej fance kapelusz z głowy, co doprowadziło do szarpaniny.