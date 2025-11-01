Szukaj
CGM

2025.11.01

opublikował:

Bobby Lytes bezlitosny dla Lil Nasa X w Halloween. Czy ten żart poszedł za daleko?

Bobby Lytes postanowił zrobić kawał w Halloween, parodiując Lil Nas X. Gwiazdor reality show odtworzył kontrowersyjną scenę z sierpnia, kiedy raper został przyłapany podczas swojego niezwykłego, niemal nagiego wybiegu, który wywołał sporo komentarzy w mediach.

Kostium Halloween – Lil Nas X w wersji Bobby’ego Lytesa

Bobby Lytes nie przesadził z rekwizytami – postawił na tighty-whities, kowbojskie buty Blanco oraz charakterystyczne zachowanie rapera. Nie zabrakło również typowych dla Lil Nas X ad-libów, takich jak:

„Yesssss, honey”
„I am serving ass!!!”

Parodia szybko zdobyła uwagę fanów, którzy docenili szczegółowe odwzorowanie ruchów i manieryzmów rapera.

Oryginalny incydent Lil Nas X

W sierpniu Lil Nas X został przyłapany nagi w Los Angeles, co wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych i tradycyjnych mediach. Raper wkrótce później został aresztowany.

Reakcje fanów

Internauci chwalą kreatywność Bobby’ego Lytesa i jego poczucie humoru, zauważając, że Halloween to idealna okazja, aby parodiować głośne wydarzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że zachowanie Nasa było związane z jego problemami psychicznymi śmiemy twierdzić, że żart Bobby’ego byłraczej nie na miejscu.

Bobby Lytes – raper, gwiazda reality show i influencer

Bobby Lytes to amerykański raper, osobowość telewizyjna i influencer społecznościowy. Zyskał szeroką rozpoznawalność jako pierwszy otwarcie  przyznający się do bycia homoseksualistą członek obsady programu „Love & Hip Hop: Miami”.

Kariera muzyczna i medialna

Bobby Lytes rozwijał swoją karierę muzyczną równolegle z działalnością medialną. Jest kuzynem znanej raperki Triny, co dodatkowo zwiększyło jego rozpoznawalność w świecie hip-hopu.

Poza muzyką, Bobby zyskał uwagę publiczności dzięki udziałowi w reality show takich jak:

  • The Conversation

  • Zeus Network dating show z Raymondem Harperem (Rolling Ray)

Dzięki tym projektom udało mu się połączyć rolę rapera z działalnością w mediach społecznościowych, stając się popularnym influencerem.

Znaczenie Bobby’ego Lytesa w popkulturze

Bobby Lytes jest symbolem reprezentacji LGBTQ+ w mainstreamowej muzyce i telewizji. Jego obecność w programach typu reality show oraz aktywność w social mediach sprawiają, że jego wpływ sięga poza muzykę, inspirując młodych artystów i fanów, którzy szukają autentycznych postaci w kulturze popularnej.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bobby 💡 Lytes (@bobbylytes)

Tagi


