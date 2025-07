Bob Geldof ostro o Netanjahu: „To kłamca” – głód w Gazie tematem światowej debaty

Bob Geldof oskarża izraelski rząd o manipulacje

Legendarny muzyk i działacz humanitarny Bob Geldof w mocnych słowach skomentował sytuację w Strefie Gazy, oskarżając premiera Izraela Benjamina Netanjahu o kłamstwa dotyczące skali kryzysu humanitarnego. Geldof zaznaczył, że izraelski rząd oraz IDF świadomie wprowadzają opinię publiczną w błąd, zaprzeczając istnieniu masowego głodu w regionie.

„To kłamstwo” – reakcja Geldofa na oświadczenia IDF

W rozmowie na antenie Sky News Geldof wyraźnie odniósł się do wypowiedzi rzecznika IDF, który sugerował, że za głód w Gazie odpowiada Hamas, a nie działania Izraela. Geldof odrzucił te twierdzenia, określając je jako „kłamstwa” i stwierdził, że „wstrzymywanie jedzenia głodującym rodzinom to forma przemocy”.

Kryzys głodu w Gazie – dane mówią same za siebie

Organizacje humanitarne, takie jak WHO i Lekarze Bez Granic, od miesięcy alarmują o dramatycznej sytuacji w Strefie Gazy. Tysiące ludzi, w tym dzieci, cierpią z powodu niedożywienia, a liczba zgonów z przyczyn związanych z głodem stale rośnie. Geldof zwrócił uwagę, że pomoc humanitarna jest celowo ograniczana, co pogłębia tragedię.

Geldof apeluje do społeczeństwa Izraela

Muzyk nie tylko krytykował rząd Izraela, ale także zaapelował do obywateli tego kraju, by nie pozostawali obojętni. Zachęcał do protestów i realnego wsparcia dla ofiar kryzysu w Gazie, wzywając do działań pokojowych na granicy.