Bob Dylan uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Berklee College of Music 

„Artysta, który zmienił sposób, w jaki świat słucha muzyki”

2025.11.09

Bob Dylan uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Berklee College of Music 

Legenda muzyki i jeden z największych autorów tekstów w historii – Bob Dylan – otrzymał honorowy doktorat od Berklee College of Music, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych na świecie.

84-letni artysta został wyróżniony za swoje wyjątkowe osiągnięcia, wpływ na kulturę muzyczną oraz za to, że przez dekady pozostaje „wielkim nauczycielem i uczniem muzyki”.

🏅 Uznanie od Berklee College of Music

Ceremonia nadania tytułu została uczczona koncertem dedykowanym Dylanowi. Sam muzyk nie pojawił się na uroczystości, ale przesłał list z podziękowaniami, w którym napisał:

„Dziękuję Berklee College of Music za przyznanie mi tego prestiżowego wyróżnienia. To była bardzo miła niespodzianka. Kto wie, jak potoczyłaby się moja kariera, gdybym miał okazję uczyć się od wielkich muzyków, którzy wykładają w Berklee. To daje do myślenia.”

To pierwszy tytuł honorowy, jaki Dylan otrzymał od amerykańskiej uczelni od czasu, gdy Princeton University przyznał mu podobne wyróżnienie w 1970 roku.

🎤 „Artysta, który zmienił sposób, w jaki świat słucha muzyki”

Prezydent uczelni, Jim Lucchese, podkreślił, że decyzja o uhonorowaniu Dylana ma symboliczny charakter:

„To wyjątkowy moment dla naszej instytucji. Muzyka Boba Dylana zmieniła sposób, w jaki świat słyszy samego siebie. To artysta, który nigdy nie przestał się rozwijać, wciąż szukający prawdy w dźwiękach i słowach. Właśnie taki duch przyświeca nam każdego dnia w Berklee.”

Słowa Lucchese’a potwierdzają, że Berklee widzi w Dylanowskim podejściu do muzyki ten sam nieustanny głód wiedzy i kreatywności, który od lat kształtuje kolejne pokolenia artystów.

🎶 Dylan jako nauczyciel muzyki i kultury

Z kolei Matt Glaser, dyrektor artystyczny programu American Roots Music w Berklee, powiedział:

„Bob Dylan przez całe życie uczył się, absorbował i przekształcał każdą tradycję amerykańskiej muzyki. Właśnie to staramy się robić w Berklee – uczyć wszystkiego, co Dylan kocha.”

Glaser zwrócił uwagę, że Dylan w swojej twórczości głęboko czerpał z czarnej muzyki amerykańskiej – bluesa i folku, co stanowi również fundament programu nauczania w Berklee.

„Jak każdy, kto czytał jego książki lub słuchał jego audycji radiowych, może potwierdzić – Dylan to nie tylko artysta, ale i nauczyciel. Pokazuje nam, że o muzyce i sztuce można uczyć się całe życie.”

🎵 Bob Dylan – wciąż w trasie koncertowej

Mimo zaawansowanego wieku, Bob Dylan nie zwalnia tempa. 7 listopada 2025 roku rozpoczął brytyjską część swojej trasy Rough And Rowdy Ways Tour, występując w Brighton Centre. Następnie odwiedzi m.in. Swansea, Coventry, Leeds, Glasgow, Belfast, Killarney i Dublin.

Trasa ta jest kontynuacją serii koncertów promujących jego album Rough and Rowdy Ways z 2020 roku, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno fanów, jak i krytyków.

🌍 Bob Dylan – ikona, która nie przestaje inspirować

Bob Dylan od ponad sześciu dekad pozostaje jednym z najważniejszych twórców w historii muzyki. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (2016), autor takich klasyków jak “Like a Rolling Stone”, “Blowin’ in the Wind” czy “The Times They Are A-Changin’”, nie tylko kształtował kulturę popularną, ale i całe pokolenia artystów.

Jego dorobek, wrażliwość i ciągła potrzeba poszukiwania nowych brzmień sprawiają, że nawet dziś – w wieku 84 lat – Dylan inspiruje muzyków i twórców na całym świecie.

