Blueface wspomina strzelaninę w Las Vegas: „Moje życie było w niebezpieczeństwie”

Dramatyczne wydarzenia sprzed lat

Blueface wrócił pamięcią do dramatycznych wydarzeń z 2022 roku w Las Vegas, które miały ogromny wpływ na jego dalsze życie i karierę. To właśnie ten incydent stał się jednym z głównych powodów jego problemów z prawem oraz późniejszego pobytu w więzieniu. Raper opowiedział o sprawie w trakcie obszernej rozmowy w popularnym podcaście, gdzie poruszył również tematy życia prywatnego, relacji rodzinnych oraz planów po opuszczeniu zakładu karnego.

„Zareagowałem instynktownie”

Według relacji Blueface’a wszystko wydarzyło się nagle i bardzo dynamicznie. Samochód podjechał z piskiem opon, okno było opuszczone, a z wnętrza padały krzyki.

– Poczułem, że moje życie jest w niebezpieczeństwie. Byłem już wcześniej w podobnych sytuacjach i zareagowałem tak, jak umiałem w tamtym momencie – wyznał Blueface, zaznaczając, że działał w silnych emocjach i strachu.

Czy można było uniknąć tragedii?

Zapytany o alternatywne sposoby rozwiązania konfliktu, raper przyznał, że z dzisiejszej perspektywy widzi inne możliwości. Podkreślił, że rozmowa powinna być zawsze pierwszym wyborem, a konflikty nie muszą kończyć się przemocą. W półżartobliwym tonie dodał, że jeśli słowa nie wystarczą, lepszym rozwiązaniem byłaby sportowa rywalizacja, a nie użycie broni.

Publiczne przeprosiny rapera

Blueface odniósł się również do przeprosin, które złożył po zniesieniu zakazu wjazdu do Las Vegas. Artysta przyznał, że mógł całkowicie uniknąć tej sytuacji, gdyby podjął inne decyzje.

– Mogłem zostać w domu. Nie musiałem iść do klubu i nie musiałem strzelać. Przepraszam za to, co się stało – mówił, podkreślając, że jego skrucha jest szczera i nie jest elementem wizerunkowej gry.

Konsekwencje prawne i nowy rozdział

Sprawa strzelaniny zakończyła się wyrokiem w zawieszeniu, jednak kolejne naruszenia warunków probacji doprowadziły do osadzenia rapera w więzieniu. Dziś Blueface zapowiada, że chce skupić się na muzyce, naprawie relacji z bliskimi oraz odbudowie swojego życia po wyjściu na wolność.