Blueface ledwo wyszedł z więzienia, a dwie matki jego dzieci już są na ścieżce wojennej

2025.11.04

Zaledwie kilka godzin po wyjściu Blueface’a z więzienia w życiu rapera wybuchł kolejny dramat. Jego była partnerka Jaidyn Alexis, z którą ma dwójkę dzieci i kolejna partnerka Chrisean Rock, z którą ma syna, ponownie znalazły się na wojennej ścieżce.

Blueface na wolności po 21 miesiącach

Raper znany z hitu „Thotiana” opuścił więzienie po 21 miesiącach odsiadki. Po wyjściu spotkał się z trójką swoich dzieci – Chriseanem Jr., Lil Javaughnem i Journey. Niestety, radość z rodzinnego spotkania szybko przerodziła się w konflikt.

 

Jaidyn Alexis uderza w Chrisean Rock

Podczas transmisji na żywo Jaidyn Alexis w ostrych słowach skomentowała obecność Chrisean Rock przy dzieciach, nazywając ją „ćpunką”. Po chwili przerwała stream i kazała wszystkim „zostać na miejscu, bo ma robotę do zrobienia”. Jej wypowiedzi wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Matka Blueface’a ostrzega przed eskalacją

Matka rapera, Karlissa, od miesięcy nie mogła się doczekać dnia, w którym jej syn odzyska wolność. Teraz jednak obawia się, że konflikt pomiędzy Jaidyn i Chrisean może zagrozić jego spokojowi – a nawet wolności.

Nowa dziewczyna Blueface’a – Angela

Podczas gdy Jaidyn i Chrisean kłócą się o uwagę rapera, w jego życiu pojawiła się nowa kobieta – Angela. W rozmowie z TMZ Hip Hop przyznała, że poznali sięz raperem jeszcze w liceum i wtedy zaczeła się ich relacja romantycza. Przez ostatnie miesiące, Angela była z Blueface’em w stałym kontakcie podczas jego pobytu w więzieniu i stwierdziła, że „jest tego wart”.

