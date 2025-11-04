Blueface ledwo wyszedł z więzienia, a dwie matki jego dzieci już są na ścieżce wojennej

fot. mat. pras.

Zaledwie kilka godzin po wyjściu Blueface’a z więzienia w życiu rapera wybuchł kolejny dramat. Jego była partnerka Jaidyn Alexis, z którą ma dwójkę dzieci i kolejna partnerka Chrisean Rock, z którą ma syna, ponownie znalazły się na wojennej ścieżce.

Blueface na wolności po 21 miesiącach

Raper znany z hitu „Thotiana” opuścił więzienie po 21 miesiącach odsiadki. Po wyjściu spotkał się z trójką swoich dzieci – Chriseanem Jr., Lil Javaughnem i Journey. Niestety, radość z rodzinnego spotkania szybko przerodziła się w konflikt.