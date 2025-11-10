CGM

Blueface i Hazel-E oficjalnie razem. Spotykają się po wyjściu rapera z więzienia

Nowy rozdział po odsiadce

2025.11.10

opublikował:

Blueface i Hazel-E oficjalnie razem. Spotykają się po wyjściu rapera z więzienia

Po ostatnim wyjściu Blueface z więzienia, jego relacja z Hazel-E nabrała tempa. Źródła podają, że para oficjalnie spotyka się w sposób casualowy, choć wciąż lepiej się poznaje.

Historia ich relacji

Według informacji TMZ, Blueface i Hazel-E zaczęli zbliżać się do siebie jeszcze przed tym, jak raper trafił do więzienia. Od kilku dni para ponownie spędza czas razem, odbudowując więź. Źródła podkreślają, że oboje utrzymywali kontakt od 2018 roku, jednak wcześniej czas i okoliczności nie pozwalały na rozwinięcie relacji.

Publiczne pokazywanie uczuć

Blueface i Hazel-E zostali niedawno zauważeni podczas wizyty w popularnym klubie –  MEMEHOUSE Productions, gdzie para nie kryła swojej bliskości.

Co dalej z ich związkiem?

Wygląda na to, że po wyjściu z więzienia Blueface jest w pełni zaangażowany w relację z Hazel-E, a para planuje kontynuować swoje spotkania w luźnej, casualowej formie. Fani mogą spodziewać się, że wkrótce pojawią się kolejne publiczne wystąpienia i momenty pełne czułości.

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę
NEWS

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji
NEWS

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Polecane

CGM
Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Zakk Wylde wspomina ostatnie rozmowy z legendą heavy metalu

2 godziny temu

CGM
Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę ...

Raperka o konflikcie z Fagatą

2 godziny temu

CGM
„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

Hitmacher i Julia Belei w nowym singlu

3 godziny temu

CGM
Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskoję ...

„LUX” podbija Spotify

3 godziny temu

CGM
Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works Of Art”

Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works ...

Intymne wprowadzenie w świat „Solo”

3 godziny temu

CGM
OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu 2026

OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu ...

„From Europe With Love 2026” zawita do Polski

8 godzin temu