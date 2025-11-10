Blueface i Hazel-E oficjalnie razem. Spotykają się po wyjściu rapera z więzienia

Po ostatnim wyjściu Blueface z więzienia, jego relacja z Hazel-E nabrała tempa. Źródła podają, że para oficjalnie spotyka się w sposób casualowy, choć wciąż lepiej się poznaje.

Historia ich relacji

Według informacji TMZ, Blueface i Hazel-E zaczęli zbliżać się do siebie jeszcze przed tym, jak raper trafił do więzienia. Od kilku dni para ponownie spędza czas razem, odbudowując więź. Źródła podkreślają, że oboje utrzymywali kontakt od 2018 roku, jednak wcześniej czas i okoliczności nie pozwalały na rozwinięcie relacji.

Publiczne pokazywanie uczuć

Blueface i Hazel-E zostali niedawno zauważeni podczas wizyty w popularnym klubie – MEMEHOUSE Productions, gdzie para nie kryła swojej bliskości.

Co dalej z ich związkiem?

Wygląda na to, że po wyjściu z więzienia Blueface jest w pełni zaangażowany w relację z Hazel-E, a para planuje kontynuować swoje spotkania w luźnej, casualowej formie. Fani mogą spodziewać się, że wkrótce pojawią się kolejne publiczne wystąpienia i momenty pełne czułości.