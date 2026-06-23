Blink-182 ogłaszają nowe koncerty w Europie

fot. Rory Kramer

Fani Blink-182 mają kolejne powody do radości. Kultowa amerykańska grupa pop-punkowa ogłosiła trzy nowe koncerty w Europie, które odbędą się w czerwcu 2027 roku. Po wcześniejszym potwierdzeniu występów na największych europejskich festiwalach zespół zdecydował się dodać do harmonogramu również samodzielne koncerty w Niemczech, Włoszech i Francji.

Nowe daty trasy obejmują występy w Berlinie, Mediolanie oraz Paryżu. Będzie to jedna z najważniejszych europejskich tras koncertowych grupy od czasu wielkiego powrotu oryginalnego składu.

Nowe daty Blink-182 w Europie

Zespół rozpocznie serię nowych koncertów 8 czerwca 2027 roku w berlińskim Waldbühne. Następnie muzycy pojawią się we Włoszech podczas festiwalu I-Days w Mediolanie, a europejską część ogłoszonych właśnie koncertów zakończą występem w paryskiej La Défense Arena.

Blink-182 – nowe koncerty 2027:

8 czerwca 2027 – Berlin, Waldbühne

13 czerwca 2027 – Mediolan, I-Days Ippodromo Snai San Siro

15 czerwca 2027 – Paryż, La Défense Arena

Sprzedaż biletów rozpocznie się 26 czerwca, natomiast przedsprzedaż wystartuje dzień wcześniej.

Billy Talent i Pierce The Veil jako support

Organizatorzy ujawnili również wykonawców, którzy pojawią się przed głównymi gwiazdami wieczoru. Podczas koncertu w Berlinie publiczność rozgrzeje kanadyjski zespół Billy Talent.

Z kolei podczas występów w Mediolanie i Paryżu rolę supportu przejmie amerykańska grupa Pierce The Veil, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów alternatywnego rocka i post-hardcore’u.

Powrót klasycznego składu Blink-182

Ostatnie lata okazały się wyjątkowo udane dla zespołu. Album „One More Time…” z 2023 roku był pierwszym wydawnictwem od ponad dekady nagranym przez klasyczny skład tworzący Mark Hoppus, Tom DeLonge i Travis Barker.

Płyta spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony fanów, jak i krytyków. Po jej premierze grupa wyruszyła w ogromną trasę koncertową „Missionary Impossible”, podczas której wyprzedawała największe hale i stadiony na świecie.

Czy Blink-182 szykują nowy album?

W ostatnich miesiącach pojawiły się liczne spekulacje dotyczące nowego materiału studyjnego. Fani zwrócili uwagę na aktywność zespołu w mediach społecznościowych oraz jubileuszowe wydanie albumu „Take Off Your Pants And Jacket”, które zawierało dodatkowe utwory i archiwalne nagrania.

Na razie muzycy nie potwierdzili prac nad nową płytą, jednak wielu obserwatorów branży muzycznej uważa, że kolejne wydawnictwo może zostać zapowiedziane jeszcze przed rozpoczęciem trasy w 2027 roku.