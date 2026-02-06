Blanka w końcu zdradza prawdę o swojej relacji z Malikiem Montaną

Od miesięcy media i fani spekulują na temat relacji Blanki Stajkow i Malika Montany. Wspólne wyjścia, branżowe eventy i muzyczna współpraca tylko podsycały plotki. Teraz piosenkarka postanowiła przerwać milczenie i jasno powiedzieć, co tak naprawdę ją łączy z popularnym raperem.

Blanka Stajkow i Malik Montana – skąd wzięły się plotki?

Blanka Stajkow, znana szerokiej publiczności jako reprezentantka Polski na Eurowizji, od czasu konkursu znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Jej życie prywatne regularnie trafia na nagłówki portali plotkarskich. W drugiej połowie 2024 roku artystka zaczęła być łączona z Malikiem Montaną – jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce.

Artyści byli wielokrotnie widywani razem, zarówno na oficjalnych wydarzeniach branżowych, jak i podczas prywatnych wyjść. Paparazzi przyłapywali ich na nocnych spacerach po mieście czy wspólnych zakupach, co szybko doprowadziło do lawiny spekulacji.

Wspólna muzyka i częste spotkania

Jednym z powodów plotek była również ich współpraca muzyczna. Blanka i Malik Montana wspólnie pracują nad projektami, a także wzajemnie doradzają sobie w kwestiach artystycznych. Dla wielu fanów był to jasny sygnał, że ich relacja może wykraczać poza sprawy zawodowe.

Mimo narastających domysłów, oboje przez długi czas unikali jednoznacznych komentarzy w mediach, co tylko podgrzewało atmosferę wokół ich znajomości.

Blanka przerywa milczenie. „Łączy nas tylko przyjaźń”

W końcu Blanka zdecydowała się odnieść do krążących plotek. W rozmowie z młodym dziennikarzem Józefem Zarębskim artystka jasno wyjaśniła, jaki charakter ma jej relacja z Malikiem Montaną.

– Jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo dużo sobie doradzamy, więc tylko przyjaźń – wyznała piosenkarka.

Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości: między Blanką a Malikiem nie ma romansu, a ich relacja opiera się na zaufaniu, wsparciu i wspólnych pasjach zawodowych.