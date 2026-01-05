CGM

Blanka rozpoczyna 2026 rok nowym singlem „Memories”

Kolejny krok w karierze Blanki

2026.01.05

opublikował:

Blanka rozpoczyna 2026 rok nowym singlem „Memories”

Blanka wchodzi w nowy rok z dużą energią, prezentując premierowy singiel „Memories”, który ukazał się 2 stycznia 2026 roku. Artystka konsekwentnie rozwija swoją karierę popową, a nowy utwór stanowi wyraźny sygnał kolejnych muzycznych planów na nadchodzące miesiące.

„Memories” – nowoczesny pop o sile wspomnień

„Memories” to lekki, współczesny popowy numer oparty na tematyce wspomnień i emocji. Utwór łączy nowoczesną produkcję z uniwersalnym przekazem, dzięki czemu trafia zarówno do wiernych fanów Blanki, jak i do szerszego grona słuchaczy. Całość utrzymana jest w świeżej estetyce, idealnie wpisującej się w początek nowego roku.

Chwytliwy refren i radiowy potencjał

Najmocniejszym punktem singla jest wyrazisty, anthemowy refren, który naturalnie zachęca do wspólnego śpiewania. Nowoczesne bity, chwytliwa melodia oraz dopracowana produkcja sprawiają, że „Memories” ma duży potencjał playlistowy i radiowy. Utwór balansuje pomiędzy popową przebojowością a bardziej dojrzałym, emocjonalnym klimatem.

Kolejny krok w karierze Blanki

Premiera „Memories” to kolejny etap w konsekwentnie budowanej karierze Blanki. Singiel zapowiada dalsze muzyczne projekty artystki i pokazuje jej rozwój stylistyczny oraz rosnącą pewność artystyczną. To propozycja idealna na początek roku – nowoczesna, emocjonalna i przystępna.

Tagi


Popularne newsy

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona
NEWS

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów
NEWS

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki
NEWS

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki

Justin Hawkins z The Darkness krytykuje Yungbluda: „Jeśli przyszłość rocka potrzebuje auto-tune’u, jesteśmy w tarapatach”
NEWS

Justin Hawkins z The Darkness krytykuje Yungbluda: „Jeśli przyszłość rocka potrzebuje auto-tune’u, jesteśmy w tarapatach”

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wayne’a
NEWS

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wayne’a

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”
NEWS

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”
NEWS

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”

Polecane

1 na 1
1 NA 1: Artur Rawicz vs Kaeyra: „Karierę zaczęłam w wieku 14 lat, dlatego teraz jestem gotowa na wszystko”

1 NA 1: Artur Rawicz vs Kaeyra: „Karierę zaczęłam w wieku 14 lat ...

Gościem podcastu 1 NA 1 jest Kaeyra

2 godziny temu

CGM
North West prowokuje nowym wizerunkiem. „To dla moich hejterów”

North West prowokuje nowym wizerunkiem. „To dla moich hejterów”

Odpowiedź na krytykę internautów

2 godziny temu

CGM
Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem – niedoskonały”

Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem & ...

"Kto by pomyślał, że po wazektomii stanę się płodny jak nigdy... artystycznie"

2 godziny temu

CGM
Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”

"Nie porównujcie polskich artystów do Stinga"

2 godziny temu

CGM
Kaeyra marzy o udziale w Eurowizji. Artystka zrezygnowała z udziału w preselekcjach ze względu na udział Izraela w konkursie

Kaeyra marzy o udziale w Eurowizji. Artystka zrezygnowała z udziału w ...

Kogo Kaeyra widzi na eurowizyjnej scenie?

2 godziny temu

CGM
Narzeczony Viki Gabor kształci się zagranicą. Piosenkarka ma do niego dołączyć

Narzeczony Viki Gabor kształci się zagranicą. Piosenkarka ma do niego ...

Przyszłość Viki Gabor pod znakiem zapytania?

3 godziny temu