Blanka rozpoczyna 2026 rok nowym singlem „Memories”

Blanka wchodzi w nowy rok z dużą energią, prezentując premierowy singiel „Memories”, który ukazał się 2 stycznia 2026 roku. Artystka konsekwentnie rozwija swoją karierę popową, a nowy utwór stanowi wyraźny sygnał kolejnych muzycznych planów na nadchodzące miesiące.

„Memories” – nowoczesny pop o sile wspomnień

„Memories” to lekki, współczesny popowy numer oparty na tematyce wspomnień i emocji. Utwór łączy nowoczesną produkcję z uniwersalnym przekazem, dzięki czemu trafia zarówno do wiernych fanów Blanki, jak i do szerszego grona słuchaczy. Całość utrzymana jest w świeżej estetyce, idealnie wpisującej się w początek nowego roku.

Chwytliwy refren i radiowy potencjał

Najmocniejszym punktem singla jest wyrazisty, anthemowy refren, który naturalnie zachęca do wspólnego śpiewania. Nowoczesne bity, chwytliwa melodia oraz dopracowana produkcja sprawiają, że „Memories” ma duży potencjał playlistowy i radiowy. Utwór balansuje pomiędzy popową przebojowością a bardziej dojrzałym, emocjonalnym klimatem.

Kolejny krok w karierze Blanki

Premiera „Memories” to kolejny etap w konsekwentnie budowanej karierze Blanki. Singiel zapowiada dalsze muzyczne projekty artystki i pokazuje jej rozwój stylistyczny oraz rosnącą pewność artystyczną. To propozycja idealna na początek roku – nowoczesna, emocjonalna i przystępna.