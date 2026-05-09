Blanka nie zasługuje na bycie jurorką w „The Voice Kids? Piosenkarka odpowiada

Krytyka w sieci po ogłoszeniu Blanki jako trenerki

2026.05.09

Blanka fot. Wania

Dołączenie Blanki do grona trenerów programu The Voice Kids wywołało w sieci sporo emocji. Część widzów uznała, że artystka nie ma jeszcze wystarczającego doświadczenia, by zasiadać w fotelu jurorskim obok bardziej uznanych nazwisk. W odpowiedzi wokalistka postanowiła zabrać głos i odnieść się do krytycznych komentarzy.

Blanka w „The Voice Kids” – nowy skład jury budzi emocje

W najnowszej edycji programu producenci zdecydowali się na odświeżenie składu trenerskiego. Obok wieloletniej trenerki Cleo w programie pojawili się także Tribbs oraz Blanka.

Zmiany szybko stały się jednym z najczęściej komentowanych tematów w mediach społecznościowych. Część widzów pozytywnie oceniła nową energię w programie, jednak nie zabrakło również głosów krytyki, podważających kompetencje nowych jurorów.

Krytyka w sieci po ogłoszeniu Blanki jako trenerki

Już po pierwszych odcinkach pojawiły się komentarze sugerujące, że Blanka nie ma wystarczającego dorobku artystycznego, by oceniać młodych uczestników talent show. Widzowie zwracali uwagę przede wszystkim na stosunkowo krótki staż jej obecności na dużej scenie muzycznej.

W sieci pojawiały się opinie, że wybór produkcji ma charakter bardziej wizerunkowy niż merytoryczny. Część internautów zarzucała programowi stawianie na popularność w social mediach zamiast doświadczenia muzycznego.

Blanka: „Pracuję od 13. roku życia”

W rozmowie w studiu Wirtualnej Polski Blanka odniosła się do krytyki dotyczącej jej udziału w programie. Artystka podkreśliła, że jej droga muzyczna trwa znacznie dłużej, niż sugerują to niektórzy komentujący.

Wokalistka zaznaczyła, że od najmłodszych lat była związana z muzyką, tańcem i pracą nad własnym warsztatem.

Według niej, widzowie często nie dostrzegają wieloletniego przygotowania, które poprzedza medialny sukces. Zwróciła uwagę, że zanim artysta pojawi się na dużej scenie, często przez lata rozwija swoje umiejętności w tle.

