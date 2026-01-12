CGM

Blake Shelton odpowiada na plotki o rozstaniu z Gwen Stefani

Internet pełen sprzecznych informacji

2026.01.12

opublikował:

Blake Shelton odpowiada na plotki o rozstaniu z Gwen Stefani

fot. Ellen Von Unwerth

Blake Shelton odniósł się do krążących w mediach plotek o rzekomym rozstaniu z Gwen Stefani. Muzyk country, żonaty z wokalistką od 2021 roku, wyjaśnił, że nie wierzy już w informacje pojawiające się w internecie.

Internet pełen sprzecznych informacji

Podczas prowadzenia programu Country Countdown USA 10 stycznia Shelton przyznał:

„Zacząłem zauważać artykuły typu: 'Blake i Gwen się rozstali’, 'Nie widują się już, przechodzą rozwód’. A tydzień później pojawia się zdjęcie nas wychodzących ze sklepu spożywczego: 'O, znowu są razem!’”

Dodał, że co tydzień pojawiają się sprzeczne informacje:

„A potem znowu nas nie widać w sklepie – 'Rozwodzą się’. Widzę zdjęcia Gwen i mnie w mediach społecznościowych i myślę: 'Wygląda to tak realistycznie.’ Ale wiem, że nawet nie mam tej koszuli albo: 'Czyj to samochód?’”

Publiczne dowody uczucia

Para starała się zamknąć spekulacje, pokazując swoją bliskość w mediach. W ostatnich miesiącach Shelton i Stefani publikowali zdjęcia, na których się całują, między innymi w Święto Dziękczynienia i w Sylwestra.

W maju zeszłego roku Shelton przyznał w rozmowie z magazynem People, że po 10 latach związku z wokalistką No Doubt czas mija dla nich niezwykle szybko:

„Niektóre rzeczy, o których rozmawiamy, przypominają nam wydarzenia sprzed ośmiu lat – trudno uwierzyć, że tak szybko minęło.”

Dodał, że kluczem do szczęścia w związku jest to, aby uczucie było ciągle ekscytujące, nowe i radosne:

„Czuję, że może to właśnie jest klucz do szczęścia – że wszystko wciąż wydaje się ekscytujące, nowe i szczęśliwe.”

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim
NEWS

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii
NEWS

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Polecane

CGM
Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Kontrowersje wokół Lucky Dice

2 godziny temu

CGM
Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani ...

50 Cent wspierał rapera od początku odsiadki

2 godziny temu

CGM
Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o ni ...

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt

2 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubi ...

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany

2 godziny temu

CGM
Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginaln ...

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

3 godziny temu

CGM
Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o ...

Nowe rytuały po koncertach

3 godziny temu