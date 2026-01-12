Blake Shelton odpowiada na plotki o rozstaniu z Gwen Stefani

fot. Ellen Von Unwerth

Blake Shelton odniósł się do krążących w mediach plotek o rzekomym rozstaniu z Gwen Stefani. Muzyk country, żonaty z wokalistką od 2021 roku, wyjaśnił, że nie wierzy już w informacje pojawiające się w internecie.

Internet pełen sprzecznych informacji

Podczas prowadzenia programu Country Countdown USA 10 stycznia Shelton przyznał:

„Zacząłem zauważać artykuły typu: 'Blake i Gwen się rozstali’, 'Nie widują się już, przechodzą rozwód’. A tydzień później pojawia się zdjęcie nas wychodzących ze sklepu spożywczego: 'O, znowu są razem!’”

Dodał, że co tydzień pojawiają się sprzeczne informacje:

„A potem znowu nas nie widać w sklepie – 'Rozwodzą się’. Widzę zdjęcia Gwen i mnie w mediach społecznościowych i myślę: 'Wygląda to tak realistycznie.’ Ale wiem, że nawet nie mam tej koszuli albo: 'Czyj to samochód?’”

Publiczne dowody uczucia

Para starała się zamknąć spekulacje, pokazując swoją bliskość w mediach. W ostatnich miesiącach Shelton i Stefani publikowali zdjęcia, na których się całują, między innymi w Święto Dziękczynienia i w Sylwestra.

W maju zeszłego roku Shelton przyznał w rozmowie z magazynem People, że po 10 latach związku z wokalistką No Doubt czas mija dla nich niezwykle szybko:

„Niektóre rzeczy, o których rozmawiamy, przypominają nam wydarzenia sprzed ośmiu lat – trudno uwierzyć, że tak szybko minęło.”

Dodał, że kluczem do szczęścia w związku jest to, aby uczucie było ciągle ekscytujące, nowe i radosne: