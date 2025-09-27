Szukaj
Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzyczny z serwisów streamingowych w Izraelu

Ponad 400 artystów w ramach kulturalnego bojkotu

2025.09.27

opublikował:

Islandzka piosenkarka i autorka tekstów Björk dołączyła do kampanii „No Music For Genocide”, dzięki czemu jej katalog muzyczny został wycofany z serwisów streamingowych dostępnych w Izraelu. Inicjatywa ma na celu zachęcenie artystów i właścicieli praw do wycofywania muzyki z platform cyfrowych w odpowiedzi na trwający kryzys i ludobójstwo w Strefie Gazy.

W akcję zaangażowało się już ponad 400 artystów, w tym takie zespoły i wykonawcy jak Massive Attack, Paramore, Fontaines D.C., Amyl & The Sniffers, Rina Sawayama, Primal Scream, Faye Webster, King Krule, Soccer Mommy i wielu innych.

Jak działa kulturalny bojkot

Aby dołączyć do kampanii, artyści zmieniali terytoria swoich wydań lub wysyłali geo-blokady do dystrybutorów i wytwórni. Inicjatorzy akcji zachęcają także Sony, UMG i Warner do podobnych działań, zwracając uwagę na to, że te wytwórnie wstrzymały działalność i zablokowały katalogi w Rosji po inwazji na Ukrainę.

Celem kampanii jest nie tylko ograniczenie dostępu do muzyki w Izraelu, ale także wywarcie wpływu kulturowego na opinię publiczną i sprzeciw wobec łamania praw człowieka.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @nomusicforgenocide

Björk i jej dotychczasowe działania polityczne

Björk od lat angażuje się w kwestie polityczne i społeczne. W listopadzie 2023 na Instagramie udostępniła mapy regionu Izrael-Palestyna od 1946 roku, pytając retorycznie: „Is this what you call sharing?” („Czy to nazywacie dzieleniem się?”).

Artystka była również aktywna w sprawie niepodległości Tybetu. Podczas koncertu w Szanghaju w 2008 roku publicznie poprosiła publiczność o podniesienie flag i skandowanie „Tibet, Tibet!”. Jej wypowiedzi spotkały się z oburzeniem chińskich władz, na co Björk odpowiedziała, że jest to dowód rosnącej roli Chin jako supermocarstwa i konieczności refleksji nad wolnością słowa w kontekście globalnym.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Björk (@bjork)

Celem inicjatywy „No Music For Genocide”

Organizatorzy kampanii podkreślają, że kultura sama nie powstrzyma bomb, ale może pomóc w odrzuceniu represji politycznych, wpłynięciu na opinię publiczną i odmowie wspierania firm lub państw popełniających zbrodnie przeciwko ludzkości.

„Naszym pierwszym celem jest zainspirowanie innych do odzyskania swojej agencji i skierowania wpływu ku konkretnemu działaniu. To dopiero początek” – czytamy w oświadczeniu.

