Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzyczny z serwisów streamingowych w Izraelu

Islandzka piosenkarka i autorka tekstów Björk dołączyła do kampanii „No Music For Genocide”, dzięki czemu jej katalog muzyczny został wycofany z serwisów streamingowych dostępnych w Izraelu. Inicjatywa ma na celu zachęcenie artystów i właścicieli praw do wycofywania muzyki z platform cyfrowych w odpowiedzi na trwający kryzys i ludobójstwo w Strefie Gazy.

W akcję zaangażowało się już ponad 400 artystów, w tym takie zespoły i wykonawcy jak Massive Attack, Paramore, Fontaines D.C., Amyl & The Sniffers, Rina Sawayama, Primal Scream, Faye Webster, King Krule, Soccer Mommy i wielu innych.

Jak działa kulturalny bojkot

Aby dołączyć do kampanii, artyści zmieniali terytoria swoich wydań lub wysyłali geo-blokady do dystrybutorów i wytwórni. Inicjatorzy akcji zachęcają także Sony, UMG i Warner do podobnych działań, zwracając uwagę na to, że te wytwórnie wstrzymały działalność i zablokowały katalogi w Rosji po inwazji na Ukrainę.

Celem kampanii jest nie tylko ograniczenie dostępu do muzyki w Izraelu, ale także wywarcie wpływu kulturowego na opinię publiczną i sprzeciw wobec łamania praw człowieka.