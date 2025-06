BitterSweet Festival gra głośno, a słucha jeszcze uważniej

fot. mat. pras.

BitterSweet Festival, który w sierpniu przyciągnie do Poznania fanki i fanów Nelly Furtado, Post Malone, Empire of the Sun i wielu innych artystów, ogłasza dziś drugi obok muzyki filar wydarzenia. Społeczno-edukacyjny projekt BitterSweet Talks głośno mówi o zdrowiu psychicznym i działa nad zmianą kultury festiwalowej oraz poprawą bezpieczeństwa na imprezach masowych. Inicjatywa powstaje z fundacjami SEXEDPL oraz UNAWEZA (projekt MŁODE GŁOWY) i jeszcze w czerwcu wyruszy w BitterSweet Talks x Enea on Tour.

BitterSweet Talks to część festiwalu poświęcona zdrowiu psychicznemu, bezpieczeństwu emocjonalnemu, empatii i zmianie kultury festiwalowej. Obejmuje spotkania, publikacje i rozmowy z ekspertami oraz artystami przed, w trakcie i po festiwalu – online i offline. Projekt poszerza misję festiwalu, który od początku podkreśla, że jest czymś więcej niż same koncerty. Artyści i muzyka to połowa historii – druga połowa to publiczność i jej doświadczenia.

Projekt opiera się na dziesięciu latach doświadczeń agencji koncertowej Good Taste Production (organizatora BitterSweet Festival), które pokazują, że uczestnicy oczekują nie tylko rozrywki, lecz także bezpieczeństwa, zrozumienia i wsparcia – realnych zmian w kulturze festiwalowej.

Festiwale to dziś znacznie więcej niż tylko scena i światła. To przestrzeń, w której młodzi ludzie szukają nie tylko zabawy, ale również akceptacji, wspólnoty i wytchnienia od codzienności. Dlatego chcemy zbudować nowy standard – festiwal, który słucha uczestników i angażuje ich w proces budowania bezpieczniejszej atmosfery. Prowadzimy rozmowy o tym, jak wzmacniać poczucie współodpowiedzialności wśród uczestników i tworzyć program dobrych praktyk, który w przyszłości, mam nadzieję, stanie się fundamentem dla każdego wydarzenia muzycznego – Sara Kordek (Good Taste Production), inicjatorka kampanii społecznej BitterSweet Festival.

Inicjatywę współtworzą doświadczone fundacje: Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej i zainicjowany przez nią ogólnopolski projekt edukacyjny MŁODE GŁOWY, dotyczący zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz SEXEDPL – jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji w Polsce zajmujących się edukacją seksualną i przeciwdziałaniem przemocy.



Premiera BitterSweet Talks na NEXT FEST Music Showcase & Conference. Od lewej: Magdalena Kicińska (Pismo), Joanna Flis (MŁODE GŁOWY), Miri Pala (SEXEDPL), Sara Kordek (BitterSweet Festival) / fot. H. Grygielewicz

– W SEXEDPL od lat zajmujemy się szerzeniem wiedzy o przeciwdziałaniu przemocy i wierzymy, że zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy edukacja przenika do naszego codziennego życia. Antyprzemocowa Linia Pomocy to dziś już nie tylko pomocowy telefon i czaty, ale cały ruch, którego celem jest kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i nauka reagowania na przejawy przemocy – nie tylko tej fizycznej, czy na tle seksualnym. Cieszymy się, że zostaliśmy częścią festiwalu stawiającego na bezpieczną zabawę i wierzymy, że rozpoczynamy tym samym wdrażanie rozwiązań, które będą wkrótce standardem na imprezach masowych – mówi Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca Fundacją SEXEDPL. – W ciągu roku szkolnego jako projekt MŁODE GŁOWY organizujemy w szkołach lekcje o emocjach, potrzebach i granicach w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego. Zasięgiem z bezpłatnymi działaniami docieramy do ponad miliona młodych ludzi! Podczas festiwalu będziemy rozwijać te tematy i przekładać na praktyczne umiejętności, a także promować zasady i ideę Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego, która pozwala wspierać osoby w trudnych chwilach. Udział w koncercie to przeżycie nieporównywalne z odtwarzaniem nagranego obrazu i dźwięku. Słuchanie muzyki na żywo, widowisko, które dzieje się tu i teraz. Ale jest też druga strona medalu: dla wielu ludzi głośne imprezy z tłumem ludzi stanowią wyzwanie. Wakacje to idealny czas, by w praktyce uczyć się wrażliwości na potrzeby własne i ludzi wokół – komentuje Joanna Szulc, psycholożka i ekspertka projektu MŁODE GŁOWY.



BitterSweet Talks podczas Domówki Międzypokoleniowej w MY pod sceną / fot. Maciej Chomik

„Uważaj na siebie”

W ramach BitterSweet Talks zrealizowana zostanie kampania społeczna, której myśl przewodnia „Uważaj na siebie” rozszerza rozumienie bezpieczeństwa festiwalowego. Nie dotyczy ono wyłącznie kwestii technicznych, lecz także relacji międzyludzkich oraz dobrostanu psychicznego i fizycznego. Kampania obejmuje szkolenia, rozmowy, mikrogesty, widoczną obecność fundacji, aplikacje mobilne, Safe Crew i budowanie świadomości uczestników.

– „Uważaj na siebie” to coś więcej niż fraza. To nie nakaz, to akt troski. To hasło, które mówimy, gdy komuś kibicujemy, martwimy się o niego, chcemy, żeby czuł się bezpiecznie. Właśnie dlatego stało się głównym motywem tegorocznej kampanii społecznej BitterSweet Festival. W skrócie, chodzi o to, żeby ze sobą rozmawiać i być na siebie uważnym – podkreśla Sara Kordek.

W ramach nowego podejścia na festiwalu BitterSweet znajdziesz m.in.:

– Safe Spoty, czyli bezpieczne strefy na terenie festiwalu, w których uczestnicy będą mogli odpocząć i złapać oddech od festiwalowych emocji, zgłosić niepokojącą sytuację lub trudności, których doświadczyli i uzyskać pierwszą pomoc przedpsychologiczną,

– festiwalowe House Rules – zestaw jasno określonych zasad wzajemnego szacunku, przeciwdziałania przemocy i molestowaniu,

– przeszkolonych z reagowania kryzysowego organizatorów, wolontariuszy i ochronę,

– panele edukacyjne i poruszające tematy społeczne z udziałem ekspertów, artystów i NGO, takich jak SEXEDPL i MŁODE GŁOWY.

BitterSweet Talks – online, offline i w drodze

Pierwsze słodko-gorzkie rozmowy już się odbyły – stacjonarnie na NEXT FEST Music Showcase & Conference 2025, a także online. BitterSweet Talks został partnerem podcastu „Za moich czasów” projektu MŁODE GŁOWY, w którym psycholożka Joanna Flis razem z czołowymi ekspertami zdrowia psychicznego rozprawia się z mitami, które dziedziczymy z pokolenia na pokolenie. Wśród gości m.in. Katarzyna Miller, Wojciech Eichelberger, Daria Abramowicz, Marta Niedźwiecka i Magdalena Chorzewska. Odcinki ukazują się co wtorek na kanale YouTube MŁODE GŁOWY oraz w serwisach streamingowych. adzenie: psycholożka Joanna Flis), którego pierwsze odcinki są już dostępne w sieci.

Jednak premierą BitterSweet Talks na większą skalę będzie BitterSweet Talks x Enea on Tour! Festiwal i jego społeczno-edukacyjny projekt już w czerwcu wyruszą w drogę, w której towarzyszyć im będzie Enea, sponsor główny BitterSweet Festival. Letni cykl spotkań w pięciu miastach będzie prologiem festiwalu i pierwszą okazją do rozmów BitterSweet Talks.

W Enei wierzymy, że energia to nie tylko prąd – to także relacje, emocje i odpowiedzialność za wspólne doświadczenia. Dlatego z dumą wspieramy BitterSweet Talks – inicjatywę, która zmienia festiwalową rzeczywistość, promując bezpieczeństwo, empatię i uważność. Chcemy być częścią zmiany, która daje młodym ludziom przestrzeń do rozmowy i bycia sobą – mówi Paweł Rydz, dyrektor Departamentu Marketingu w Enei.

W Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Bydgoszczy i Zielonej Górze w poranno-popołudniowych godzinach odbędą się coffee party z DJ-setem oraz spotkania pod szyldem BitterSweet Talks. Wstęp wolny!

Harmonogram BitterSweet Talks x Enea on Tour:

Szczecin / 28.06 (sobota), godz. 10:00-16:00 / Filharmonia im. M. Karłowicza

Poznań / 29.06 (niedziela), godz. 10:00-18:00 / Park Starego Browaru

Gorzów Wlkp. / 6.07 (niedziela), godz. 10:00-16:00 / Górka&Kulka

Bydgoszcz / 13.07 (niedziela), godz. 10:00-16:00 / Landschaft

Zielona Góra / 20.07 (niedziela), godz. 10:00-16:00 / informacja wkrótce

BitterSweet Talks nie ogranicza się do jednej lokalizacji ani jednego wydarzenia. Spotkania w ramach projektu odbędą się także podczas innych letnich festiwali muzycznych, a także w ramach wydarzeń towarzyszących BitterSweet Festival np. podczas Domówek Międzypokoleniowych, które odbędą się w Poznaniu już 14 czerwca i 17 lipca.

BitterSweet Festival odbędzie się w Parku Cytadela w Poznaniu 14-16 sierpnia. Sprawdź, kto zagra i poznaj harmonogram koncertów na www.bittersweetfestival.pl.