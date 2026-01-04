Billy Joel wraca na scenę po diagnozie choroby mózgu

Billy Joel po raz pierwszy od czasu ogłoszenia diagnozy Normal Pressure Hydrocephalus (NPH) wystąpił publicznie. Legendarny muzyk pojawił się na scenie podczas uroczystości 30-lecia miasteczka Wellington na Florydzie, prezentując dwunumerowy mini-set.

Występ z rodziną u boku

Artysta pojawił się na scenie razem ze swoją żoną Alexis Roderick i dwiema córkami. Młodsze córki Joela oczarowały publiczność uroczym tańcem w rytm muzyki ojca. Muzyk zagrał między innymi utwory „Big Shot” oraz „We Didn’t Start the Fire”, ku radości zgromadzonej publiczności.

Choroba i przerwa w koncertach

W maju 2025 roku Joel ujawnił, że zmaga się z NPH, chorobą mózgu powodującą nagromadzenie płynu w czaszce, co prowadzi do problemów ze słuchem, wzrokiem i równowagą. W związku z diagnozą musiał odwołać wszystkie zaplanowane koncerty i rozpocząć terapię fizyczną, by łagodzić objawy. W lipcu 2025 r. podczas podcastu Bill Maher’s Club Random przyznał, że czuje się dobrze, ale jego równowaga „jest kiepska”, porównując ją do stania na kołyszącej się łodzi.