Bianca Censori wezwana na świadka w procesie dotyczącym rezydencji Kanye Westa w Malibu

Proces rozpocznie się 21 lutego 2026 roku

2026.02.17

Bianca Censori, żona Kanye West, ma zeznawać w nadchodzącym procesie związanym z przebudową jego posiadłości w Malibu.

Spór prawny o rezydencję w Malibu

Proces dotyczy pozwu wniesionego przez kontraktora Tony’ego Saxona, który współpracował z Westem przy remoncie jego domu w Malibu w okresie od września do listopada 2021 roku.

Saxon pełnił rolę kierownika projektu, opiekuna i ochroniarza, realizując nietypowe żądania rapera. Według kontraktora, ich współpraca załamała się, gdy odmówił wykonania niebezpiecznych poleceń, takich jak:

  • wyburzenie marmurowych łazienek,

  • usunięcie wszystkich okien, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,

  • wprowadzenie dużych generatorów do wnętrza domu, co Saxon uznał za zagrożenie pożarowe.

Saxon twierdzi, że West groził mu określeniem „wroga”, jeśli nie wykona jego wizji. Kontraktor został zwolniony po odmowie i zapłacono mu jedynie za jeden tydzień pracy.

Roszczenia kontraktora

Tony Saxon domaga się:

  • wypłaty zaległych wynagrodzeń przekraczających 1 mln dolarów

  • odszkodowania za rzekome naruszenia kodeksu pracy i szkody powstałe podczas remontu.

Kanye West wnioskując o oddalenie pozwu w listopadzie 2023 roku, zaprzeczył zarzutom i stwierdził, że Saxon wykonywał zadania, o których nie był świadomy.

Rola Bianci Censori

Nie jest do końca jasne, dlaczego Saxon wezwał Bianca Censori na świadka, ale raport z 2024 roku w The New Yorker sugerował, że architektka pełniła rolę pośrednika w niektórych sprawach związanych z projektem.

Bianca Censori jest żoną Kanye Westa od 2022 roku. Proces rozpocznie się 21 lutego 2026 roku.

