Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób

Sabrina Carpenter znalazła się w niecodziennej sytuacji, w której Biały Dom wykorzystuje jej wizerunek i muzykę w kolejnych kontrowersyjnych postach w mediach społecznościowych.

Nowy Post na X – Kolejna Kontrowersja

W piątek Biały Dom opublikował na X krótki filmik z podpisem:

„Jeśli jesteś przestępcą, nielegalnym imoigrantem, ZOSTANIESZ aresztowany i deportowany.”

Do klipu dodano fragment promocyjny „Saturday Night Live”, w którym Sabrina Carpenter z Marcello Hernandezem odgrywa scenkę aresztowania komika za bycie „zbyt gorącym”. W oryginale Sabrina używała słowa „gorący”, które w poście Białego Domu zostało zastąpione słowem „nielegalny”.

Montaż Aresztowań z Muzyką Popularnych Artystów

Filmik pokazuje montaż różnych akcji ICE w Stanach Zjednoczonych. W tle słychać fragment utworu Quavo „I Get the Bag” oraz w pierwszej części klipu piosenkę Rihanny „S&M”.

Sabrina Carpenter Ostro Reaguje

To nie pierwszy raz, kiedy artystka krytykuje Biały Dom za użycie swojej muzyki. Wcześniej wyraziła oburzenie po wykorzystaniu jej piosenki „Juno” w podobnym materiale dotyczącym aresztowań, określając to jako „zło i obrzydzenie”.

Sabrina ostrzegła:

„Nigdy nie używajcie mnie ani mojej muzyki do wspierania nieludzkiej agendy.”

Reakcja Białego Domu

Abigail Jackson, rzeczniczka Białego Domu, odpowiedziała TMZ:

„Nie będziemy przepraszać za deportowanie niebezpiecznych przestępców, morderców, gwałcicieli i pedofilów z naszego kraju. Każdy, kto ich broni, musi być głupi lub opóźniony w rozwoju.”