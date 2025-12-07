Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób

Sabrina Carpenter znalazła się w niecodziennej sytuacji, w której Biały Dom wykorzystuje jej wizerunek i muzykę w kolejnych kontrowersyjnych postach w mediach społecznościowych.
Nowy Post na X – Kolejna Kontrowersja
W piątek Biały Dom opublikował na X krótki filmik z podpisem:
„Jeśli jesteś przestępcą, nielegalnym imoigrantem, ZOSTANIESZ aresztowany i deportowany.”
Do klipu dodano fragment promocyjny „Saturday Night Live”, w którym Sabrina Carpenter z Marcello Hernandezem odgrywa scenkę aresztowania komika za bycie „zbyt gorącym”. W oryginale Sabrina używała słowa „gorący”, które w poście Białego Domu zostało zastąpione słowem „nielegalny”.
Montaż Aresztowań z Muzyką Popularnych Artystów
Filmik pokazuje montaż różnych akcji ICE w Stanach Zjednoczonych. W tle słychać fragment utworu Quavo „I Get the Bag” oraz w pierwszej części klipu piosenkę Rihanny „S&M”.
Sabrina Carpenter Ostro Reaguje
To nie pierwszy raz, kiedy artystka krytykuje Biały Dom za użycie swojej muzyki. Wcześniej wyraziła oburzenie po wykorzystaniu jej piosenki „Juno” w podobnym materiale dotyczącym aresztowań, określając to jako „zło i obrzydzenie”.
Sabrina ostrzegła:
„Nigdy nie używajcie mnie ani mojej muzyki do wspierania nieludzkiej agendy.”
Reakcja Białego Domu
Abigail Jackson, rzeczniczka Białego Domu, odpowiedziała TMZ:
„Nie będziemy przepraszać za deportowanie niebezpiecznych przestępców, morderców, gwałcicieli i pedofilów z naszego kraju. Każdy, kto ich broni, musi być głupi lub opóźniony w rozwoju.”
PSA: If you’re a criminal illegal, you WILL be arrested & deported. ✨ pic.twitter.com/7wluqPiidR
— The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025
