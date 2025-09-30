Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

fot. mat. pras.

Administracja Donalda Trumpa ostro zareagowała na wpis Ariany Grande, która na Instagramie udostępniła post krytykujący politykę obecnego prezydenta.

Krytyka ze strony Ariany Grande

W niedzielę wokalistka podzieliła się w mediach społecznościowych wiadomością skierowaną do zwolenników Trumpa. W poście pytała, czy ich życie faktycznie poprawiło się od czasu, gdy Trump objął urząd, i czy jest to warte cierpienia imigrantów, osób transpłciowych oraz ograniczeń dotyczących wolności słowa.

Odpowiedź Białego Domu

Rzecznik prasowy Białego Domu, Kush Desai, udzielił komentarza w rozmowie z TMZ: – „Oszczędź sobie łez, Ariana, ponieważ działania prezydenta Trumpa zakończyły kryzys inflacyjny Joe Bidena i sprowadzają biliony nowych inwestycji” – powiedział. Dodał również, nawiązując do hitu piosenkarki Just Like Magic: – „Podpisał nawet rozporządzenie wykonawcze, które utorowało drogę FTC do ukrócenia praktyk Ticketmastera, okradającego fanów Ariany z pieniędzy za bilety na jej koncerty. Szybkiego powrotu do zdrowia, Ariana!”.

Poglądy polityczne piosenkarki

Grande od lat nie kryje swoich przekonań. W wyborach prezydenckich w 2024 roku poparła Kamalię Harris, a wcześniej – w prawyborach Demokratów w 2020 roku – Berniego Sandersa. Regularnie wypowiada się także w obronie społeczności trans oraz krytykuje amerykańską politykę deportacyjną.

Na razie nie wiadomo, czy piosenkarka odpowie na komentarz przedstawiciela Białego Domu.