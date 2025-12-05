Beteo z nowym singlem „AŻ BĘDĘ LEGENDĄ”. Kilkuset fanów wzięło udział w nagraniach teledysku

Beteo wraca z mocnym uderzeniem i prezentuje pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący album FREEAGENT 2. Po sukcesie poprzedniego krążka FREE AGENT, na którym pojawili się tacy artyści jak White 2115, Młody West, Żabson, bambi, Mata czy Waima, czas na nowy etap w karierze rapera.

„AŻ BĘDĘ LEGENDĄ” – nowoczesny banger i hymn podwórek

Nowy utwór Beteo, „AŻ BĘDĘ LEGENDĄ”, to energiczny, pełen efektownych produkcyjnych rozwiązań banger, który szybko staje się hymnem podwórek oraz całego ruchu @podwrko. Raper ponownie mocno nawiązuje do swojego miejsca pochodzenia i autentyczności, która od lat charakteryzuje jego twórczość.

Teledysk nagrany w Świebodzinie. Kilkaset fanów odpowiedziało na zaproszenie

Decyzja o nagraniach klipu właśnie w rodzinnym Świebodzinie nie była przypadkowa. Beteo poinformował fanów w swoich social mediach o planowanej realizacji – efekt?

Na ulicach pojawiło się kilkaset osób, gotowych wziąć udział w teledysku.

Jak podkreślił raper:

„To było dla mnie coś naprawdę wyjątkowego, jestem mega zaskoczony i na pewno to jeden z najważniejszych dni w mojej karierze.”

FREEAGENT 2 powstaje w legendarnym studiu RecPublica

Cały nadchodzący projekt FREEAGENT 2 został zrealizowany w dobrze znanym, kultowym studiu RecPublica w Lubrzy. Album ma być kolejnym krokiem na drodze artysty – krokiem „aż stanie się legendą”.