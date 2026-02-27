CGM

Beteo w najnowszym singlu wraca do „starych, dobrych czasów”

Na krążku usłyszymy m.in. Young Leosia, Cheatz, Oska030, Puszera z Baba Hassan czy PlanBe

2026.02.27

Beteo w najnowszym singlu wraca do „starych, dobrych czasów”

Beteo – autor nowoszkolnych klasyków takich jak „Nowy Pop”, „Hoodie” czy „FREE AGENT” – prezentuje nowy, długo wyczekiwany projekt. Raper, znany ze współpracy z czołówką polskiej sceny (m.in. z Mata, White 2115 czy Żabson), wraca z materiałem, który łączy świeżość z nostalgicznym klimatem.

„FA2 MIXTAPE” już dostępny

Nowy album zatytułowany „FA2 MIXTAPE” to powrót do energii, która ukształtowała jego styl, ale w odświeżonej, bardziej dojrzałej formule. Jak przystało na mixtape, na płycie nie brakuje gości – zarówno z podziemia, jak i mainstreamu.

Na krążku usłyszymy m.in. Young Leosia, Cheatz, Oska030, Puszera z Baba Hassan czy PlanBe. Za produkcję odpowiadają przedstawiciele młodego pokolenia producentów, którzy nadają całości nowoczesne, ale jednocześnie surowe brzmienie.

Album jest dostępny w serwisach streamingowych oraz w sprzedaży online.

Tracklista „FA2 MIXTAPE”

  1. FREE BARS (feat. DJ West)

  2. FAKELOVE (feat. Young Leosia)

  3. PUSTE MIASTO

  4. DWA TYGODNIE (feat. Lussy Sky)

  5. OUTSIDE (feat. netia00, Cheatz)

  6. BROSKI (feat. Eski, Zetes, Pokorski)

  7. ALCANTARA (feat. PlanBe)

  8. NIE POTRAFIĘ CZUĆ (feat. 37Nestee)

  9. WINDA TOWAROWA (feat. Kazar, Keyla)

  10. MICHAEL JACKSON (feat. Oska030, Pusher)

  11. 1AM FREESTYLE

  12. AŻ BĘDĘ LEGENDĄ

  13. TAKI SAM JAK TY (Club Edit) (feat. Coldlone, GeezyBeatz)

  14. Blade

  15. Sztuczne ognie

„FA2 MIXTAPE” to projekt, w którym Beteo ponownie udowadnia, że potrafi łączyć bezkompromisowy rap z chwytliwymi melodiami i klimatami, które trafiają zarówno do wiernych fanów, jak i nowej publiczności.

