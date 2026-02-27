Beteo w najnowszym singlu wraca do „starych, dobrych czasów”

Beteo – autor nowoszkolnych klasyków takich jak „Nowy Pop”, „Hoodie” czy „FREE AGENT” – prezentuje nowy, długo wyczekiwany projekt. Raper, znany ze współpracy z czołówką polskiej sceny (m.in. z Mata, White 2115 czy Żabson), wraca z materiałem, który łączy świeżość z nostalgicznym klimatem.
„FA2 MIXTAPE” już dostępny
Nowy album zatytułowany „FA2 MIXTAPE” to powrót do energii, która ukształtowała jego styl, ale w odświeżonej, bardziej dojrzałej formule. Jak przystało na mixtape, na płycie nie brakuje gości – zarówno z podziemia, jak i mainstreamu.
Na krążku usłyszymy m.in. Young Leosia, Cheatz, Oska030, Puszera z Baba Hassan czy PlanBe. Za produkcję odpowiadają przedstawiciele młodego pokolenia producentów, którzy nadają całości nowoczesne, ale jednocześnie surowe brzmienie.
Album jest dostępny w serwisach streamingowych oraz w sprzedaży online.
Tracklista „FA2 MIXTAPE”
-
FREE BARS (feat. DJ West)
-
FAKELOVE (feat. Young Leosia)
-
PUSTE MIASTO
-
DWA TYGODNIE (feat. Lussy Sky)
-
OUTSIDE (feat. netia00, Cheatz)
-
BROSKI (feat. Eski, Zetes, Pokorski)
-
ALCANTARA (feat. PlanBe)
-
NIE POTRAFIĘ CZUĆ (feat. 37Nestee)
-
WINDA TOWAROWA (feat. Kazar, Keyla)
-
MICHAEL JACKSON (feat. Oska030, Pusher)
-
1AM FREESTYLE
-
AŻ BĘDĘ LEGENDĄ
-
TAKI SAM JAK TY (Club Edit) (feat. Coldlone, GeezyBeatz)
-
Blade
-
Sztuczne ognie
„FA2 MIXTAPE” to projekt, w którym Beteo ponownie udowadnia, że potrafi łączyć bezkompromisowy rap z chwytliwymi melodiami i klimatami, które trafiają zarówno do wiernych fanów, jak i nowej publiczności.