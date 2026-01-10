Beteo łączy siły z Oska030 i Pusher’em w nowym singlu „MICHAEL JACKSON”

Beteo powraca z nowym numerem „MICHAEL JACKSON”, w którym udzielają się Oska030 i Pusher ze składu Baba Hassan. Singiel jest częścią projektu FA2 i pokazuje rapera w zupełnie nowym, mocnym wydaniu.

„MICHAEL JACKSON” – imprezowy trap i uliczny klimat

Po grudniowym utworze „AŻ BĘDĘ LEGENDĄ”, będącym hołdem dla fanów i ich wsparcia, Beteo tym razem postawił na surowe, nowoczesne brzmienie. Współpraca z Oska030 i Pusherem przynosi efekt wyjątkowo energetyczny – numer jest imprezowy, trapowy i arogancki, idealny dla słuchaczy ceniących uliczny klimat.

Produkcją zajął się Deemz, który wprowadził inspiracje z najnowszych trendów europejskiego rapu. Teledysk do singla powstał na ulicach Berlina i podkreśla street’owy charakter utworu, łącząc dynamiczne ujęcia z miejską atmosferą metropolii.