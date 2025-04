Benson Boone zapowiada album „American Heart”

fot. mat. pras.

Benson podzielił się wiadomością ze sceny na festiwalu Coachella, gdzie zadebiutował w miniony piątek, dając niezapomniany, elektryzujący show. Na koncercie gościnnie pojawił się Brian May z Queen, by wspomóc Boone’a podczas wyjątkowego wykonania „Bohemian Rhapsody”. Jak zauważył dziennikarz „Variety”, była to „doskonała wersja piosenki tak trudnej do przerobienia”. – Benson to gwiazdor i nawet Brian May to wie – dodał recenzent „Rolling Stone’a”. Klip z wykonaniem rockowego szlagieru ma już blisko 50 milionów odsłon.

Benson zadebiutuje w SNL

Pierwszą zapowiedzią „American Heart” był wydany w tym roku singiel „Sorry I’m Here For Someone Else”, który szybko podbił radiowe listy przebojów. Utwór ukazał się niedługo po genialnym występie Boone’a na 67. ceremonii wręczenia Grammy, gdzie wykonał swój hit „Beautiful Things” i gdzie był nominowany w kategorii Najlepszy nowy artysta. Na 3 maja Benson zaplanował udział w programie „Saturday Night Live”, gdzie zadebiutuje w roli gościa muzycznego.

„Beautiful Things” był najczęściej streamowanym numerem 2024 roku, a ponadto 5-krotnie pokrył się platyną, zgromadził blisko 4 miliardy streamów, w tym ponad 2 miliardy na Spotify. Piosenka pojawiła się na debiutanckim, platynowym albumie wokalisty, „Fireworks & Rollerblades”, który przez 7 tygodni utrzymywał się w zestawieniu Global 200 Billboardu, a także dotarł na 2. miejsce notowania Billboard Hot 10. Ponadto, płyta zapewniła Boone’owi nagrody Billboard Music Awards, MTV Video Music Award czy iHeartRadio Music. Z wydawnictwa pochodzą takie hity, jak „Slow It Down”, „Cry”, „What Do You Want” czy „Pretty Slowly”.

W ubiegłym roku artysta otwierał koncerty Taylor Swift w Londynie, wystąpił z Laną Del Ray podczas Hangout Festival oraz wyprzedał swoją trasę „Fireworks & Rollerblades”.

Wraz z nadchodzącym wydaniem „American Heart”, występami na największych festiwalach, takich jak Coachella i Governors Ball, oraz nowymi koncertami na horyzoncie, Boone jest na dobrej drodze do kolejnego rekordowego roku w 2025 roku.