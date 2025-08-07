Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Miłość pachnąca… perfumami Rare Beauty

Benny Blanco i Selena Gomez od początku swojej relacji nie ukrywają, że są w sobie po uszy zakochani. Najnowsze nagranie na TikToku tylko to potwierdza. Producent muzyczny przyznał, że gdy Selena jest daleko, używa jej perfum z linii Rare Beauty, aby czuć się bliżej ukochanej. Jak sam twierdzi – ten zapach przypomina mu o niej i łagodzi tęsknotę.

Sentymentalny zapach, który wywołał rumieńce

Wideo opublikowane na TikToku ukazuje uroczą wymianę zdań pomiędzy parą. Selena zapytała Benny’ego, gdzie przenosi go zapach perfum, a jego odpowiedź wprawiła ją w zakłopotanie i… rozczuliła. Benny początkowo zażartował, że nie może powiedzieć, ale finalnie zdradził, że zapach perfum przenosi go do wspólnych chwil z ukochaną.

Selena, mimo że nazwała tę odpowiedź „tandetną”, nie kryła wzruszenia. Ich wymiana spojrzeń i szczerych emocji tylko utwierdza fanów w przekonaniu, że ich uczucie to coś naprawdę wyjątkowego.