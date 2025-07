Belmondziak naubliżał reprezentantowi Def Jamu

fot. kadr z wideo

Młody G słynie z lokalnego patriotyzmu. Raper broni Gdyni do tego stopnia zaciekle, że zaatakował w mediach społecznych 2K88 za to, że związany z Def Jamem producent ośmielił się opublikować listę gdyńskich miejscówek, które jego zdaniem warto odwiedzić.

Wygląda na to, że Belmondziak nie jest fanem co najmniej części z tych miejsc, ponieważ zabronił 2K88 wypowiadać się na temat Gdyni.

Młody G z zaskoczenia atakuje artystę związanego z Def Jamem

– Przemek, ty kłosie parówczany, wycieraj sobie mordę swoim Piździszewem, a nie moim miastem. Muruj ten swój kasztanowy dzban – napisał w stories na Instagramie Młody G.

Co na to 2K88? Producent przywitał nowych followersów, którzy pojawili się po tym, jak Belmondziak go oznaczył.

– Nie piszcie do mnie w wiadomej sprawie, bo nie mam w niej nic do powiedzenia. Nie bawię się w takie rzeczy. Nigdy nie bawiłem i nie mam zamiaru – studzi emocje 2K88.