Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Billy McFarland wraca z nowym projektem

2025.10.24

opublikował:

Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Po katastrofalnym Fyre Festival w 2017 roku, organizator Billy McFarland postanowił spróbować ponownie. Tym razem nie tylko planuje drugą edycję festiwalu, ale również przygotowuje dokument, który ma uchylić rąbka kulis całego przedsięwzięcia. Projekt ma pokazać przygotowania do Fyre Festival 2, w tym unikalne pomysły i ekskluzywne wydarzenia.

Fyre Festival 2 – co zobaczymy w dokumencie

Dokument ma przedstawiać różnorodne elementy przygotowań do Fyre Festival 2, w tym:

  • Fyre Survival Training – specjalne sesje treningowe dla uczestników

  • Koncerty w nietypowych lokalizacjach, m.in. w stanie nieważkości

  • Występy na pasie startowym w Nowym Jorku

  • Skoki z helikoptera nad Miami

  • Sesje nagraniowe z nominowanymi do Grammy artystami, tworzącymi oryginalny utwór „Onboa47rd”

Film ma dać widzom unikalny wgląd w to, jak McFarland próbuje odbudować swoją reputację po skandalu z 2017 roku.

Kontrowersje wokół Fyre Festival 2

Pomimo ambitnych zapowiedzi, projekt spotkał się z dużą krytyką. Media i opinia publiczna wyrażają wątpliwości dotyczące legalności działań organizatora i lokalizacji festiwalu. Wiele osób podchodzi sceptycznie do zapewnień o bezpieczeństwie uczestników i realnych możliwościach zorganizowania wydarzenia.

Niektóre źródła podkreślają, że wcześniejsze doświadczenia z Fyre Festival  budzą obawy, czy druga edycja nie skończy się kolejnym fiaskiem.

Reakcje fanów i mediów

Informacje o Fyre Festival 2 wywołały mieszane reakcje w mediach społecznościowych. Część fanów z zaciekawieniem czeka na dokument, inni natomiast obawiają się powtórki wcześniejszego skandalu. Eksperci branży eventowej zaznaczają, że McFarland będzie musiał udowodnić, że tym razem projekt jest profesjonalnie przygotowany i bezpieczny dla uczestników.

