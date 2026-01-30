Bedoes zamówił personalizowane paski dla siebie i swojej narzeczonej. Legendarna firma tworzy dla Madonny, Posta Malone czy Lil Wayne’a

CGM

Bedoes osobiście odwiedził legendarną manufakturę Belts by Simon, aby zamówić spersonalizowane paski i klamry dla siebie i swojej narzeczonej @_roxyxo. Spotkanie z Simonem Tavassolim, założycielem marki, było dla niego ogromnym zaszczytem.

Bedoes podkreślił, że wizyta w fabryce była wyjątkowym doświadczeniem – ręcznie wykonywane paski tworzone są przez zespół, który traktuje się jak rodzina. W hali biegały psy, a papugi naśladujące głosy pracowników dodawały miejscu niepowtarzalnego klimatu. Raper nazwał całe zdarzenie „miejscem, w którym rodzi się legenda”.

„Dziękuję wszystkim za wsparcie i możliwość spełniania marzeń” – dodał Bedoes, publikując zdjęcia z manufaktury.

Kim jest Simon Tavassoli i marka Belts by Simon?

Simon Tavassoli założył Belts by Simon w 1986 roku, inspirując się doświadczeniem wuja w sprzedaży klamer z Włoch. Filozofia marki opiera się na autentyczności i jakości – każdy pasek jest ręcznie projektowany i wykonany, co przyciągnęło światowe gwiazdy.

Belts by Simon tworzyły paski dla największych artystów, takich jak Madonna, Lil Wayne, Post Malone, Rihanna, Ice Spice, Jack Harlow czy Michael Jackson. Marka stała się symbolem luksusowego dodatku i ikoną w świecie muzyki i popkultury.

Dlaczego spersonalizowane paski Bedoesa robią wrażenie?

Bedoes i Roxy otrzymali własne, unikalne paski i klamry, zaprojektowane specjalnie dla nich. W poście w mediach społecznościowych raper podkreślił, że ręczna produkcja, rodzinna atmosfera i pasja zespołu sprawiają, że każdy produkt marki Belts by Simon to nie tylko dodatek, ale prawdziwa legenda.

