Bedoes wykorzystuje swoją narzeczoną jako sztangę

fot. kadr z wideo

Artyści wykorzystują media społecznościowe do różnych celów – promują w nich swoją twórczość, merch, koncerty, dzielą się swoimi przemyśleniami, pokazują życie prywatne lub śmieszkują. Bedoes robi każdą z tych rzeczy, choć dziś skłania się ku śmieszkowaniu. Raper opublikował na swoim instagramowym profilu, na którym pokazuje, jak robi przysiady ze sztangą. Nie jest to jednak taka zwykła sztanga, bowiem artysta zaangażował do tej roli swoją narzeczoną – Roksanę.

– Pytacie, co robię, że trzymam taką formę – zwraca się do fanów raper, po czym przystępuje do treningu. Tym samym zagadka „takiej formy” Borysa została rozwiązana.

Bedoes i 2115 współpracują z Big Idea Group

Bedoes i jego wytwórnia 2115 Label ogłosili niedawno strategiczne partnerstwo z agencją koncertową Big Idea Group. Celem tej współpracy jest zwiększenie obecności 2115 na polskiej scenie muzycznej, organizowanie jeszcze większych koncertów, festiwali i wydarzeń na najwyższym poziomem produkcji.

Zarówno 2115, jak i Big Idea Group podkreślają, że łączy ich wspólna wizja tworzenia eventów muzycznych z naciskiem na pełen profesjonalizm, kreatywność i dbałość o każdy szczegół. Dzięki połączeniu sił, fani mogą spodziewać się rozwoju projektów, które nie tylko zwiększą rozpoznawalność 2115, ale również wyniosą polskie koncerty rapowe na wyższy poziom.