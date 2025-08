Bedoes odpowiada Eripe dissem. „To, że ktoś ma miękkie serce, nie oznacza, że nie ma twardej d*py”

fot. YouTube

Po piątkowym dissie Eripe zatytułowanym „Rapuj k***o”, Bedoes zrobił to, o co prosił go reprezentant Patokalipsy – zaczął rapować. Przed chwilą na kanał 2115 wpadło „Hit 'Em Up”, pełnoprawna odpowiedź Borysa na ubiegłotygodniowy diss.

Bedoes wyśmiewa Eripe i jego strategię wrzucania kawałka w dniu koncertu lidera 2115. Raper odnosi się także do zarzutów o to, że sam nie pisze swoich dissów. „2Pac napisał mi ten diss, bo Tomb nie miał terminów, a Białasa głupio było mi prosić” – drwi Borys.

„Dziewięć lat mnie dissowałeś, już k***a mógłbyś dorosnąć”

Od czasu „Rapuj k***o” w mediach społecznościowych dużo pisze się o tym że Bedoes zajmuje się wszystkim, ale nie tym czym powinien – szykowaniem odpowiedzi. Raper odniósł się do tych uwag, zaznaczając, że przeprasza, iż kazał czekać na odpowiedź do poniedziałku. Bydgoszczanin zauważył przy okazji, że Eripe dissował go od dziewięciu lat, wyśmiał to, że raper zaatakował go w utworze po tym, jak „dostał strzała” pod hotelem w Kołobrzegu i zestawił członka Patokalipsy z Filipkiem oraz Matą, zauważając, że z tymi dwoma był w stanie się dogadać, ale z Eripe już nie.