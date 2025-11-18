Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz
Bedoes zaskoczył swoich fanów nietypowym i hojnie gestem – w odpowiedzi na viralowe wyzwanie „za ile lajków” postanowił kupić buty dwóm wielbicielom, za zdobycie zaledwie dwóch lajków.
Jak doszło do tego zaskakującego gestu?
Według relacji fani zgłosili się do Bedoesa z wyzwaniem, które stało się viralem w mediach społecznościowych. Raper nie tylko przyjął wyzwanie, ale skontaktował się z mamą jednego z chłopaków, by robić jej Blika na pokrycie zakupu butów.
Dlaczego ten gest robi takie wrażenie?
To nie typowy konkurs z dużym progiem lajków – Bedoes nie żądał tysięcy polubień, a tylko dwa. Dzięki temu pokazał, że docenia swoich fanów i potrafi w kreatywny sposób zaangażować społeczność. Dla wielu to dowód, że raper traktuje swoich słuchaczy osobiście i potrafi docenić ich wsparcie.
Nowy singiel i powrót po latach
Kilka dni temu, Bedoes opublikował post, w którym zdradza szczegóły nadchodzącej muzyki:
„Następny mój post będzie premierą utworu zrealizowanego we współpracy z @kubiproducent, który również będzie pierwszym singlem z mojego solowego albumu. Pierwszego solowego od prawie 5 lat, pierwszego mojego, który zostanie wydany w @2115label i pierwszego po odejściu mojego Dziadka. Do usłyszenia jeszcze w tym miesiącu. ”
Raper podkreśla, że to wyjątkowy moment w jego karierze – pierwszy album wydany w wytwórni 2115 Label oraz pierwszy projekt po odejściu jego dziadka.
Współpraca i styl muzyczny
Pierwszy singiel z nadchodzącego albumu powstał we współpracy z Kubim Producentem. Fani mogą spodziewać się charakterystycznego stylu Bedoesa – szczerej, emocjonalnej liryki oraz nowoczesnej produkcji hip‑hopowej, która od lat definiuje jego twórczość.
Dlaczego warto czekać
-
Bedoes powraca po pięciu latach od ostatniego solowego albumu.
-
Nowy projekt będzie ważnym rozdziałem w jego karierze, związanym z osobistymi doświadczeniami.
-
Współpraca z Kubim Producentem zwiastuje wysoką jakość muzyczną i nowoczesne brzmienie.
-
Ogolona głowa artysty symbolizuje nowy początek i świeże otwarcie w karierze.