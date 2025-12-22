„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

Tuż po północy do sieci trafił najnowszy kawałek Maty, „Będę prezydentem. Raper komentuje w nim obecną klasę polityczna. Co ciekawe, raper znany dotychczas z kratki PIS-u, w nowym numerze nie boi się obiektywnego spojrzenia na obecnie rządzącą Koalicję.

Krytyka klasy politycznej

W utworze Mata nie owija w bawełnę. W refrenie i zwrotkach komentuje polityków oraz ich obietnice, które według niego nie mają pokrycia w rzeczywistości. Krytykuje również manipulacje w mediach społecznościowych i działania propagandowe, które w jego opinii ignorują potrzeby młodego pokolenia.

Pokolenie Z i Alfa w centrum uwagi

Raper zwraca uwagę na problemy współczesnej młodzieży, takie jak niedziałająca komunikacja miejska czy brak odpowiedniego wsparcia w psychiatrii dziecięcej. W utworze pojawia się też motyw różnicy pokoleniowej, a Mata podkreśla, że młodzi ludzie chcą realnego wpływu na przyszłość kraju.

Symbolika i przesłanie utworu

„Będę prezydentem” to numer, w którym Mata deklaruje gotowość do łamania politycznych tabu i pokazuje, że młodzi ludzie mogą stać się realną siłą zmian. Przekaz utworu jest zarówno buntowniczy, jak i motywujący – zachęca do samodzielnego myślenia i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość polityczną.

Ciągle na topie jak Nasus

Robiłem pierwsze beaty smutny na laptopie Asus

Gada jakiś lamus ile mam w rękawie asów

Kurwy chcą oblodzić, choć nie jadę koło lasu

Suko, będę prezydentem, który złamał każde tabu

Oni złamali przysięgę — niewierni mężowie stanu

Uwierz, że nie będzie gorzej i się zastanów

Że skoro nawet sutener może, to też bym ja mógł

Suko będę prezydentem — ona mówi zajebisty Bentley, a to Brabus

Za wiele przeszedłem, żeby czekać na autobus

Pachnę świeżo jak arabus, ty pachniеsz jak świeży nawóz

Zmieszany z szamą na dowóz (z szamą na dowóz)

Kupiłem kwadrat koło sеjmu, chcę się wczuć po mału w klimat

Tak to blok z PRL-u, nie działa na piętrze klima

Mieszkałem koło burdelu, już lepiej nie przypominaj

Wpadali tam w garniturach, też popić no i wydymać

Będę prezydentem, suko, będę prezydentem

Nie ujdzie nic na sucho wam jak będę prezydentem

Będę prezydentem, suko, będę prezydentem

Dzwoni do mnie babcia Bronia — pyta, czemu jadę z nimi

Bo wkur*ili mnie, jak byłem po liceum ledwo w TV

Propaganda, zrobili, kurwa, skandal, z tego, że młodzież wali wiadra

Sześć lat później Koalicja robi reelsa na Instagram

Z wizerunkiem Nawrockiego, a w tle leci nowy Mata

Nie powiedziałem, że chodzi o niego, grożą wam za to teraz trzy lata

Wszyscy w szoku, jakim cudem młody ma inne poglądy niż tata

Kocham go całym serduchem, ale nie dam się kurwa upapiać

Wam więcej, aha, yeah

Dziwko, będę prezydentem, bo tak chcę

Rozkmiń, że mam jeszcze 15 lat, na służbę wojskową i edukację

Suko, będę prezydentem, który złamał każde tabu

Oni złamali przysięgę, niewierni mężowie stanu

Uwierz, że nie będzie gorzej — i się zastanów

Że skoro nawet sutener może, to też bym ja mógł

Suko będę prezydentem — ona mówi zajebisty Bentley, a to Brabus

Za wiele przeszedłem, żeby czekać na autobus

Pachnę świeżo jak arabus, ty pachniesz jak świeży nawóz

Zmieszany z szamą na dowóz

Kraj podzielony na pół — z jednej orzeł, z drugiej reszka

Łączy nas rządza pieniądza no i myśl antyradziecka

Kiedyś pocisnąłem Jacka, teraz nie pocisnę Leszka

Bo teraz pora na Tuska — Koalicja Obywatelska

Was wyrucha tak jak was wyruchał PiS

Co ja gadam jestem w tym tak samo jak wy jestem w tym

Obiecanki cacanki, weź już lepiej zamknij ryj

Znowu ani grosza prawdy – nawet raperzy są bardziej real (yeah)

[Bridge]

Będę prezydentem suko, będę prezydentem

Nie ujdzie nic na sucho wam jak będę prezydentem

Będę prezydentem suko, będę prezydentem (ooo, yeah)

Trzech posłów poniżej 30 w sejmie o chuj chodzi?

Jak oni nie są za starzy, my nie jesteśmy za młodzi

Co wy możecie wiedzieć o problemach pokoleniowych

Generacji Z i alfa oprócz tego, że telefony są złe?

I trzeba je zabrać

Oprócz tego, że nie działa nasza komunikacja miejska

Dziecięca psychiatria w miastach też nie dojeżdża

Cóż szkodzi obiecać — przypadkiem wymsknęła się prawda

I cały kraj znowu dał się nabrać

Potrzebna jest moja partia jednak, ha

[Outro]

2-0-4-0, M.A.T na prezydenta, skurwysynu, ha