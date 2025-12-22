„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

Tuż po północy do sieci trafił najnowszy kawałek Maty, „Będę prezydentem. Raper komentuje w nim obecną klasę polityczna. Co ciekawe, raper znany dotychczas z kratki PIS-u, w nowym numerze nie boi się obiektywnego spojrzenia na obecnie rządzącą Koalicję.
Krytyka klasy politycznej
W utworze Mata nie owija w bawełnę. W refrenie i zwrotkach komentuje polityków oraz ich obietnice, które według niego nie mają pokrycia w rzeczywistości. Krytykuje również manipulacje w mediach społecznościowych i działania propagandowe, które w jego opinii ignorują potrzeby młodego pokolenia.
Pokolenie Z i Alfa w centrum uwagi
Raper zwraca uwagę na problemy współczesnej młodzieży, takie jak niedziałająca komunikacja miejska czy brak odpowiedniego wsparcia w psychiatrii dziecięcej. W utworze pojawia się też motyw różnicy pokoleniowej, a Mata podkreśla, że młodzi ludzie chcą realnego wpływu na przyszłość kraju.
Symbolika i przesłanie utworu
„Będę prezydentem” to numer, w którym Mata deklaruje gotowość do łamania politycznych tabu i pokazuje, że młodzi ludzie mogą stać się realną siłą zmian. Przekaz utworu jest zarówno buntowniczy, jak i motywujący – zachęca do samodzielnego myślenia i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość polityczną.
Ciągle na topie jak Nasus
Robiłem pierwsze beaty smutny na laptopie Asus
Gada jakiś lamus ile mam w rękawie asów
Kurwy chcą oblodzić, choć nie jadę koło lasu
Suko, będę prezydentem, który złamał każde tabu
Oni złamali przysięgę — niewierni mężowie stanu
Uwierz, że nie będzie gorzej i się zastanów
Że skoro nawet sutener może, to też bym ja mógł
Suko będę prezydentem — ona mówi zajebisty Bentley, a to Brabus
Za wiele przeszedłem, żeby czekać na autobus
Pachnę świeżo jak arabus, ty pachniеsz jak świeży nawóz
Zmieszany z szamą na dowóz (z szamą na dowóz)
Kupiłem kwadrat koło sеjmu, chcę się wczuć po mału w klimat
Tak to blok z PRL-u, nie działa na piętrze klima
Mieszkałem koło burdelu, już lepiej nie przypominaj
Wpadali tam w garniturach, też popić no i wydymać
Będę prezydentem, suko, będę prezydentem
Nie ujdzie nic na sucho wam jak będę prezydentem
Będę prezydentem, suko, będę prezydentem
Dzwoni do mnie babcia Bronia — pyta, czemu jadę z nimi
Bo wkur*ili mnie, jak byłem po liceum ledwo w TV
Propaganda, zrobili, kurwa, skandal, z tego, że młodzież wali wiadra
Sześć lat później Koalicja robi reelsa na Instagram
Z wizerunkiem Nawrockiego, a w tle leci nowy Mata
Nie powiedziałem, że chodzi o niego, grożą wam za to teraz trzy lata
Wszyscy w szoku, jakim cudem młody ma inne poglądy niż tata
Kocham go całym serduchem, ale nie dam się kurwa upapiać
Wam więcej, aha, yeah
Dziwko, będę prezydentem, bo tak chcę
Rozkmiń, że mam jeszcze 15 lat, na służbę wojskową i edukację
Suko, będę prezydentem, który złamał każde tabu
Oni złamali przysięgę, niewierni mężowie stanu
Uwierz, że nie będzie gorzej — i się zastanów
Że skoro nawet sutener może, to też bym ja mógł
Suko będę prezydentem — ona mówi zajebisty Bentley, a to Brabus
Za wiele przeszedłem, żeby czekać na autobus
Pachnę świeżo jak arabus, ty pachniesz jak świeży nawóz
Zmieszany z szamą na dowóz
Kraj podzielony na pół — z jednej orzeł, z drugiej reszka
Łączy nas rządza pieniądza no i myśl antyradziecka
Kiedyś pocisnąłem Jacka, teraz nie pocisnę Leszka
Bo teraz pora na Tuska — Koalicja Obywatelska
Was wyrucha tak jak was wyruchał PiS
Co ja gadam jestem w tym tak samo jak wy jestem w tym
Obiecanki cacanki, weź już lepiej zamknij ryj
Znowu ani grosza prawdy – nawet raperzy są bardziej real (yeah)
[Bridge]
Będę prezydentem suko, będę prezydentem
Nie ujdzie nic na sucho wam jak będę prezydentem
Będę prezydentem suko, będę prezydentem (ooo, yeah)
Trzech posłów poniżej 30 w sejmie o chuj chodzi?
Jak oni nie są za starzy, my nie jesteśmy za młodzi
Co wy możecie wiedzieć o problemach pokoleniowych
Generacji Z i alfa oprócz tego, że telefony są złe?
I trzeba je zabrać
Oprócz tego, że nie działa nasza komunikacja miejska
Dziecięca psychiatria w miastach też nie dojeżdża
Cóż szkodzi obiecać — przypadkiem wymsknęła się prawda
I cały kraj znowu dał się nabrać
Potrzebna jest moja partia jednak, ha
[Outro]
2-0-4-0, M.A.T na prezydenta, skurwysynu, ha