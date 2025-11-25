Beata Kozidrak wystąpi na Sylwestrowej Moc Przebojów Polsatu. Stawka za ten występ zwala z nóg

Telewizje już od lat rywalizują o widzów w sylwestrową noc, organizując widowiskowe koncerty i przyciągając największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W tym roku Polsat postawił na Beatę Kozidrak i jej zespół Bajm, które mają zapewnić stacji rekordową oglądalność w Toruniu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Polsat stawia na Beatę Kozidrak

Po udziale Beaty w jury programu „Tańca z Gwiazdami”, jej popularność wśród widzów wzrosła, co sprawiło, że stacja szybko zdecydowała się zaoferować jej kontrakt sylwestrowy. Jak podkreślają źródła, Polsat liczy, że artystka ponownie przyciągnie tłumy przed telewizory i powtórzy sukces z tanecznego show.

„To teraz gwiazda numer jeden” – mówi informator stacji dla seriwsu Pudelek, podkreślając, że Beata Kozidrak jest obecnie jedną z najważniejszych postaci w polskim show-biznesie.

Imponująca stawka za występ

Nie tylko prestiż zadecydował o wyborze Beaty na gwiazdę sylwestra. Jak ustaliliśmy, stacja zaoferowała jej oraz ekipie Bajmu kwotę sięgającą ćwierć miliona złotych, co pokazuje, jak duże znaczenie Polsat przykłada do swojej sylwestrowej ramówki. Artystka wystąpi z największymi przebojami zespołu, gwarantując widzom muzyczne emocje na najwyższym poziomie.

Sylwestrowa noc w telewizji – rywalizacja o widzów

Sylwestrowa noc od lat przypomina telewizyjny wyścig zbrojeń. Stacje takie jak TVP, Polsat czy TV Republika konkurują o to, która przyciągnie największą publiczność. W tym kontekście obecność Beaty Kozidrak na scenie Polsatu stanowi duży atut, zwłaszcza że artystka ma rzesze wiernych fanów i rozpoznawalność w całym kraju.

Tegoroczny Sylwester w Toruniu ma być widowiskiem pełnym hitów, efektów wizualnych i niezapomnianych momentów muzycznych, które przyciągną zarówno młodszych, jak i starszych widzów.