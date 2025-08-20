Beata Kozidrak na dużym polskim festiwalu. Niespodzianka dla uczestników

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Beata Kozidrak zdradziła kilka dni temu, że wycofała się na kilka miesięcy z życia publicznego ze względu na chorobę nowotworową. Fani od jesieni ubiegłego roku wiedzieli, że artystka ma problemy zdrowotne, ale dotychczas nie znaliśmy szczegółów.

– Skończyłam trasę 45-lecia (Bajmu – przyp. red.) w wielkich bólach pleców i kręgosłupa. Wtedy jeszcze myślałam, że to dlatego, że całe życie na tych wysokich obcasach. A może to kwestia genów, bo w rodzinie były problemy z plecami i w ogóle kręgosłupem? Mój brat miał problem, więc myślałam, że to z tego wynika. Ostatnie trzy koncerty grałam na silnych środkach przeciwbólowych. (…) Już wtedy cierpiałam. Dwa dni później byłam w szpitalu – powiedziała w „Dzień Dobry TVN” Beata.

– Bardzo źle się czułam. Przejście z łóżka do toalety było dla mnie wielkim problemem. Czułam, że to nie są żarty. Oczywiście zrobiłam wszystkie badania. Bardzo się bałam, jaka będzie diagnoza. Ona była dość szybka – po prostu choroba nowotworowa. Nie boję się o tym powiedzieć, bo chciałabym, żeby to zabrzmiało optymistycznie, a czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć – dodała artystka.

Beata Kozidrak na Zorzy Dawida Podsiadły

Pierwotnie wydawało się, że na powrót Kozidrak na scenę będziemy czekali do jesieni. Artystka szykuje się do specjalnego koncertu z grupą Kamp!, który ma się odbyć w łódzkiej Atlas Arenie. Teraz wiemy już, że gwiazda wróci na scenę latem. W jej kalendarzu pojawiają się kolejne daty, w tym jedna szczególna – na finale festiwalowej trasy Zorza Dawida Podsiadły.

– Paulina Przybysz zagra utwory legendarnego Bajmu z jednodniowym chórem, a na scenie dołączy do niej… BEATA KOZIDRAK! Tak! Królowa polskiej sceny muzycznej wystąpi na finale ZORZY w Katowicach – czytamy w mediach społecznościowych.

Finałowa Zorza odbędzie się w dniach 29 i 30 sierpnia.