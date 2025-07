Beata Kozidrak i KAMP! Zapraszają na HOUSE OF BEATA nową wersją hitu „Żal mi tamtych nocy i dni”

Beata Kozidrak i zespół KAMP! prezentują odświeżony singiel „Żal mi tamtych nocy i dni” – nowoczesną, elektroniczną wersję kultowego utworu, która otwiera muzyczny projekt HOUSE OF BEATA. To energetyczne połączenie nostalgii, tanecznego pulsu i emocjonalnego wokalu artystki już teraz dostępne jest we wszystkich serwisach streamingowych.

Letnia nostalgia w rytmie elektroniki – poznaj singiel „Żal mi tamtych nocy i dni”

Nowa wersja przeboju to opowieść o wakacyjnej miłości – pełna melancholii, ale i tanecznej lekkości. Elektroniczna produkcja w stylu zespołu KAMP! oraz charyzmatyczny wokal Beaty sprawiają, że utwór doskonale odnajdzie się na letnich playlistach, domówkach i festiwalowych afterach. To idealny soundtrack na ciepłe wieczory – nowoczesny, ale wierny duchowi oryginału.

HOUSE OF BEATA – wyjątkowy koncert już 29 listopada w Łodzi

Singiel „Żal mi tamtych nocy i dni” zapowiada unikalne wydarzenie: koncert HOUSE OF BEATA, który odbędzie się 29 listopada 2025 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Beata Kozidrak i reaktywowany na tę okazję zespół KAMP! sięgną po utwory z czterech solowych albumów artystki, nadając im nowoczesne, elektroniczne aranżacje.

– „Byłam gościem na Waszych domówkach, teraz zapraszam Was do mojego domu – na scenę!” – zapowiada Beata.

KAMP! i Beata – muzyczne spotkanie pokoleń

Choć KAMP! oficjalnie zakończył działalność, trio reaktywowało się specjalnie na potrzeby tego projektu. Ich współpraca z Beatą to fuzja stylów i pokoleń – elektroniczna produkcja spotyka legendarny głos jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek polskiej sceny.