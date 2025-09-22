Szukaj
Barnim rozlicza się z przeszłością w psychodelicznym kawałku „JESZCZE RAZ”

Nowy singiel już dostępny.

2025.09.22

opublikował:

fot. YouTube

Po świetnie przyjętym utworze „TOKIO”, który od wielu tygodni utrzymuje się w czołówce Listy Przebojów Trójki, Barnim wraca z nową propozycją. „JESZCZE RAZ” to liryczne rozliczenie z błędami przeszłości, w którym jednak wybrzmiewa nuta nadziei na świeży początek.

Kontynuacja kierunku znanego z „TOKIO”

Brzmieniowo utwór pogłębia kierunek obrany w „TOKIO”. Wolne tempo, mocno przesterowane gitary i narkotyczny, psychodeliczny wokal przenoszą słuchacza w estetykę lat 90. „JESZCZE RAZ” to propozycja idealna dla tych, którzy z zaciekawieniem śledzą trwający obecnie renesans gitarowego grania.

„JESZCZE RAZ” potwierdza konsekwencję obranego kierunku muzycznego Barnima i jego fascynację alternatywnym, psychodelicznym brzmieniem.

