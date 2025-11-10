bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

CGM

Zmiany w Baila Ella Records

2025.11.10

opublikował:

Foto: @youngleosia

W świecie polskiego rapu znów zawrzało. Wszystko wskazuje na to, że bambi zakończyła współpracę z wytwórnią Young Leosi – Baila Ella Records. Choć jeszcze niedawno obie artystki tworzyły zgrany duet i wspólnie dominowały na scenie muzycznej, ostatnie tygodnie przyniosły falę spekulacji o ochłodzeniu ich relacji.

Kacper Błoński komentuje relację Bambi i Young Leosi

Punktem zapalnym dyskusji była odpowiedź Kacpra Błońskiego, influencera i partnera Young Leosi, który jest także związany z działalnością Baila Ella Records. Podczas sesji Q&A na Instagramie został zapytany o aktualną relację między Leosią a Bambi.

Na pytanie:

„Jak aktualnie wygląda relacja Leosia z bambi?”

Błoński odpowiedział krótko, ale wymownie:

„No nie jest już tak, jak było kiedyś.”

To jedno zdanie wystarczyło, by rozpętać lawinę domysłów wśród fanów obu artystek.

Young Leosia potwierdza – „Nasze drogi zawodowe się rozeszły”

Do całej sytuacji odniosła się sama Young Leosia, szefowa wytwórni Baila Ella Records, w rozmowie z prowadzącymi podcast w Kanale Zero. Artystka nie unikała tematu i potwierdziła, że relacja z bambi uległa zmianie, choć nie doszło między nimi do konfliktu.

„To, co powiedział Kacper, w sumie wyczerpuje temat. Nasza relacja nie jest taka jak kiedyś. Od momentu, kiedy huczy w social mediach, że bambi odeszła z wytwórni, to jest pierwszy wywiad, którego udzielam. Bambi też nie udziela żadnego wywiadu… I trochę jest tak, że nie ma żadnego konfliktu między nami.”

Raperka dodała, że mimo zakończenia współpracy wciąż utrzymują kontakt:

„Ostatnio bambi miała urodziny – wymieniłyśmy się wiadomościami. My nie jesteśmy w żaden sposób pokłócone. Nasze drogi zawodowe się rozeszły.”

Na koniec Leosia zaznaczyła, że nie chce wypowiadać się w imieniu byłej współpracowniczki:

„Nie chciałabym się też za Michalinę wypowiadać. Myślę, że jakbyśmy miały jakieś wspólne oświadczenie w tej sprawie wydawać, to fajnie, żeby było ono wspólne.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kanał Zero (@oficjalnezero)

