bambi jest „własnością Okiego”?

Odważna deklaracja raperki.

2025.08.14

bambi jest „własnością Okiego"?

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Oki skończył przed kilkoma dniami 27 lat. Raper świętował z przytupem, co widać na zdjęciach udostępnionych na instagramowym profilu 47movement. Uwagę zwracają m.in. tort z płetwami rekinów, obecność Quebonafide, a także shorty bambi. Na tych ostatnich widnieje napis „property of Oki”, co sprowokowało niezbyt przychylne komentarze internautów. Jedni przekonują, że bambi „sama siebie uprzedmiotowiła”, pozując w takim stroju, inni piszą, że „czekają na jej profil na niebieskiej platformie”.

Oki w 360 stopniach

30 sierpnia Oki zagra wyjątkowy koncert we wrocławskiej Hali Stulecia. Wydarzenie będzie pierwszym w Polsce rapowym koncertem w scenicznej formule 360 stopni. Bilety wyprzedały się na pniu, co nie powinno nikogo dziwić.

 

