bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Lista sukcesów bambi jest bardzo długa, biorąc pod uwagę to, że od jej debiutu w ramach SBM Startera minęły niespełna cztery lata. Wyliczaliśmy osiągnięcia ostatnio, ale zróbmy to jeszcze raz. Reprezentantka Baila Ella Records została pierwszą polską artystką, która przekroczyła 3 mln miesięcznych słuchaczy na YouTubie. Raperka mogła się pochwalić także własnym zestawem w McDonald’s, a ostatnio została pierwszą kobietą – ambasadorką marki Adidas w Polsce. Jakby tego było mało, teraz artystka pojawia się na okładce polskiej wersji „Vogue’a”.

„Jeszcze bardziej wkurza fakt, że odnoszę sukces i jestem kobietą”

Kuba Wojewódzki rozmawiając z bambi w nowym odcinku swojego programu, przyznał, że takiej współpracy z Makiem to jej autentycznie zazdrości. Dziennikarz i artystka doszli do wspólnego wniosku, że takich, którzy zazdroszczą, jest znacznie więcej.

– Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu, dlatego narzucają mi narrację, że jest źle, że koncerty są słabe, że nie umiem śpiewać, nie umiem pisać. To, to, to i tamto. Jeszcze bardziej wkurza fakt, że odnoszę sukces i jestem kobietą. To wszystko tworzy mieszankę wybuchową i bardziej to jest problem, ale ja sama w to wszystko wierzę i nie zatrzymuję się – powiedziała Wojewódzkiemu bambi.

