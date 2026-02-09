Bad Bunny przechodzi do historii Super Bowl Halftime Show. Celebracja latynoskiej kultury podczas najważniejszego muzycznego show w sercu USA Trumpa

CGM

"The Only Thing More Powerful Than Hate Is love”

Występ Bad Bunny’ego podczas Super Bowl LX przeszedł do historii jako jeden z najbardziej spektakularnych i symbolicznych halftime show w dziejach wydarzenia. Portorykański artysta został pierwszym latynoskim męskim wykonawcą oraz pierwszym artystą śpiewającym po hiszpańsku, który wystąpił jako główna gwiazda przerwy Super Bowl. Koncert odbył się 8 lutego 2026 roku na Levi’s Stadium w Santa Clara w Kalifornii.

Lady Gaga i Ricky Martin gośćmi specjalnymi

Podczas energetycznego, rozbudowanego wizualnie show Bad Bunny’emu towarzyszyli wyjątkowi goście. Lady Gaga pojawiła się niespodziewanie, wykonując latynoską wersję utworu „Die With A Smile”, nagranego pierwotnie z Bruno Marsem. Na scenie wspierał ją zespół Los Pleneros de la Cresta. Z kolei Ricky Martin wprowadził publiczność w utwór „El apagón”, łącząc go z fragmentem „LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

Celebracja latynoskiej kultury i muzyki

Show Bad Bunny’ego było hołdem dla różnorodnych stylów muzyki latynoskiej. Artysta występował w otoczeniu dziesiątek tancerzy, przemieszczając się pomiędzy imponującymi scenografiami — od wirujących sal tanecznych w stylu salsa po niebezpiecznie wyglądające konstrukcje przypominające słupy telefoniczne. Wśród tancerzy zauważono m.in. Pedro Pascala, Cardi B, Jessicę Albę oraz Karol G.

Symboliczne momenty i mocne przesłanie

Jednym z najbardziej poruszających momentów było wręczenie jednego z trzech Grammy, które Bad Bunny zdobył tydzień wcześniej, młodemu chłopcu – Liamowi Conejo Ramosowi. To 5-latek zatrzymany Przez ICE w styczniu i uwolniony po licznych protestach.  Media donosiły również, że ceremonia ślubna pokazana podczas występu była prawdziwa. Artysta przez większość koncertu śpiewał i przemawiał po hiszpańsku, a teksty piosenek wyświetlane były na ogromnym ekranie stadionu.

Pod koniec show Bad Bunny powiedział „God bless America”, po czym wymienił wiele krajów Ameryki Łacińskiej, oddając hołd ludziom i kulturze, które wniósł na jedną z największych scen świata.

Kontrowersje wokół występu Bad Bunny’ego

Od momentu ogłoszenia artysty jako headlinera we wrześniu, występ budził ogromne emocje i kontrowersje. Bad Bunny stał się celem ataków ze strony środowisk MAGA, a Donald Trump nazwał wybór artysty „szalonym”, twierdząc, że „nigdy o nim nie słyszał”. Dodatkowo potwierdzono obecność agentów ICE podczas wydarzenia, co nadało występowi jeszcze większego znaczenia politycznego.

Przesłanie miłości zamiast nienawiści

Tuż przed zejściem ze sceny Bad Bunny podniósł piłkę futbolową z napisem „Together we are America”, a na ekranie za nim pojawiło się hasło: „The only thing more powerful than hate is love”. Było to bezpośrednie nawiązanie do jego przemówienia podczas gali Grammy, gdzie artysta apelował o jedność, empatię i walkę z nienawiścią poprzez miłość.

Lista utworów zagranych podczas halftime show

Podczas występu Bad Bunny wykonał m.in.:

  • „Tití me preguntó”

  • „Yo perreo sola”

  • „Safaera”

  • „Party”

  • „Voy a Llevarte Pa PR”

  • „Monaco / Die With A Smile” (z Lady Gagą)

  • „LO QUE LE PASÓ A HAWAii / El apagón” (z Rickym Martinem)

  • „DtMF”

Historyczny dzień dla Kalifornii

W dniu Super Bowl gubernator Kalifornii Gavin Newsom ogłosił 8 lutego oficjalnie „Bad Bunny Day”, a po zakończeniu występu napisał w mediach społecznościowych: „America, the beautiful. THANK YOU, BAD BUNNY.”

