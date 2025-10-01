Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impreza z udziałem gwiazd i występem Steviego Wondera

foto: mat. pras.

Hattie White obchodzi setne urodziny

Hattie White, babcia światowej sławy rapera Jaya-Z, obchodziła wyjątkowy jubileusz – swoje 100. urodziny. Z tej okazji rodzina i przyjaciele przygotowali niezwykłą uroczystość, która odbyła się w niedzielę.

Na przyjęciu pojawiło się wiele znanych osób, a cała impreza była pełna wzruszeń i niespodzianek.

Niezwykły prezent – występ Steviego Wondera

Największym zaskoczeniem dla solenizantki i gości był specjalny koncert Steviego Wondera – jednego z ulubionych artystów Hattie White. Legenda muzyki soul i R&B zaśpiewała swoje największe przeboje, a publiczność bawiła się i tańczyła do późnej nocy.

Tina Knowles, mama Beyoncé, podzieliła się na Instagramie nagraniem z występu oraz wzruszającymi słowami: „Stevie powiedział: ‘Happy Birthday’ do pani Hattie White, burmistrz Brooklynu ogłosił niedzielę dniem Hattie White! To była prawdziwa uroczystość godna królowej”.