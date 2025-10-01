Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impreza z udziałem gwiazd i występem Steviego Wondera

Szukaj
Impreza pełna gwiazd

2025.10.01

Hattie White obchodzi setne urodziny

Hattie White, babcia światowej sławy rapera Jaya-Z, obchodziła wyjątkowy jubileusz – swoje 100. urodziny. Z tej okazji rodzina i przyjaciele przygotowali niezwykłą uroczystość, która odbyła się w niedzielę.

Na przyjęciu pojawiło się wiele znanych osób, a cała impreza była pełna wzruszeń i niespodzianek.

Niezwykły prezent – występ Steviego Wondera

Największym zaskoczeniem dla solenizantki i gości był specjalny koncert Steviego Wondera – jednego z ulubionych artystów Hattie White. Legenda muzyki soul i R&B zaśpiewała swoje największe przeboje, a publiczność bawiła się i tańczyła do późnej nocy.

Tina Knowles, mama Beyoncé, podzieliła się na Instagramie nagraniem z występu oraz wzruszającymi słowami:

„Stevie powiedział: ‘Happy Birthday’ do pani Hattie White, burmistrz Brooklynu ogłosił niedzielę dniem Hattie White! To była prawdziwa uroczystość godna królowej”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tina Knowles (@mstinaknowles)

Na przyjęciu z okazji setnych urodzin babci Jay-Z pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata muzyki i sportu. Wśród gości znaleźli się m.in.: Beyoncé – żona rapera, Megan Thee Stallion, Klay Thompson, Nas, Chris Martin czy Memphis Bleek.

Rodzina Carterów ponownie udowodniła, że potrafi zorganizować przyjęcie na najwyższym poziomie.

Wzruszające przemówienie jubilatki

Podczas uroczystości Hattie White zwróciła się do zgromadzonych gości i podziękowała im za obecność:

„Chcę wam podziękować, że przyszliście i świętowaliście moje 100. urodziny. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy przeszli tę samą drogę, co ja”.

