Azealia Banks zaatakowała gwiazdę pop. W odpowiedzi wokalistka wyznała, że niedawno poroniła

foto: Karol Makurat / Tarakum.pl

Azealia Banks nie była na tegorocznej Met Gali, ale z przyjemnością komentowała ją, siedząc w domu na kanapie. Jedną z najostrzej ocenionych przez nią gwiazd była Bebe Rexha.

– Siostra wygląda, jakby miała hormonalny implant antykoncepcyjny czy coś w tym stylu. To vibe w stylu Implanon/NuVaring, który trzeba usunąć, albo zastrzyk depo, który powinien zostać odstawiony – zasugerowała Banks.

Gorzka odpowiedź Bebe Rehxy

Bebe nie pozostawiła tej uwagi bez komentarza. Wokalistka odpowiedziała raperce i innym krytykującym jej wygląd, pisząc, że niedawno poroniła. Rexha zaapelowała ponadto, by „dwa razy się zastanowić, zanim zrzuci się kogoś z czerwonego dywanu”. Gwiazda pop zasugerowała raperce, by zamiast szerzyć hejt w internecie, zdecydowała się na terapię bądź zrobiła coś innego, co pomogłoby jej uporać się z „głębokim wewnętrznym smutkiem i chaosem”. W usuniętym już wpisie Rexha odniosła się do komentarzy na temat jej wagi, zwracając uwagę, że ma dosyć ciągłego oceniania. Wokalistka wyznała, że „znosiła w milczeniu cały ból związany z utratą ciąży”.