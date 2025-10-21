Axl Rose traci panowanie na scenie w Argentynie. Wokalistka kopie w perkusję i rzuca mikrofonem

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wybuch podczas koncertu Guns N’ Roses

Legendarna gwiazda Guns N’ Roses, Axl Rose, pokazała swoje ogniste oblicze podczas weekendowego koncertu w Buenos Aires. Występ na stadionie Estadio Tomás Adolfo Ducó nie obył się bez dramatycznych chwil związanych z problemami technicznymi.

Problemy z odsłuchem i wybuch emocji

Według źródeł, frontman GNR był wyraźnie sfrustrowany probelmami z odłsuchem, który uniemożliwiał mu prawidłowe słyszenie wszystkich instrumentów – Axl słyszał tylko perkusję.

W rezultacie, Rose uderzył w zestaw perkusisty Isaaca Carpentera i rzucił mikrofonem w jego stroę. Jak podkreślają świadkowie, nie było to spowodowane błędem Carpentera – perkusista wykonał swoją pracę perfekcyjnie.

Szybkie rozwiązanie problemu i kontynuacja show

Technicy sceniczni naprawili problem przy trzeciej piosence, co pozwoliło Axlowi opanować emocje, a reszta koncertu przebiegła bez zakłóceń. Publiczność mogła więc cieszyć się energetycznym wykonaniem klasyków Guns N’ Roses, takich jak „Welcome To The Jungle”, z udziałem Slash’a, Duffa McKagana i Richarda Fortusa.

Źródło frustracji

Jak podkreślają osoby zbliżone do zespołu, wybuch Axla nie miał nic wspólnego z umiejętnościami Carpentera, który wciąż uważany jest za jednego z najlepszych perkusistów współczesnego rocka. Problemy techniczne sceny mogą przytrafić się każdemu, a cała sytuacja zakończyła się dobrze.