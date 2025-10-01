Axl Rose ogłasza powieść graficzną Appetite for Destruction – rockowa legenda w cyberpunkowym wydaniu

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Frontman Guns N’ Roses, Axl Rose, zapowiedział premierę powieści graficznej Axl Rose: Appetite for Destruction. Projekt nawiązuje tytułem do przełomowego albumu zespołu z 1987 roku i przenosi artystę do mrocznego, futurystycznego uniwersum.

Nathan Yocum, współzałożyciel wytwórni Sumerian Records, współautor scenariusza, opisał komiks jako „surowy neon-noir, część rockowego hymnu, część cyberpunkowej przepowiedni”.

Fabuła powieści graficznej Appetite for Destruction

Akcja rozgrywa się w Paradise City – futurystycznym mieście, w którym ludzie i roboty próbują współistnieć. Axl Rose wciela się w postać pół-człowieka, pół-robota, żyjącego na marginesie społeczeństwa. Jego jedynym schronieniem jest muzyka śpiewaczki z podrzędnego klubu.

Kiedy kobieta znika w tajemniczych okolicznościach, bohater rozpoczyna poszukiwania, które prowadzą go do niebezpiecznego spisku mogącego zadecydować o losie całej ludzkości.

Za oprawę graficzną odpowiada włoski rysownik Frank Mazzoli. Powieść będzie liczyć 106 stron i ukaże się w twardej oprawie na początku przyszłego roku.

Guns N’ Roses – zmiany w składzie i trasa koncertowa

W tym roku Guns N’ Roses rozstali się z wieloletnim perkusistą Frankiem Ferrerem, który grał z zespołem od 2006 roku. Jego ostatni występ odbył się w listopadzie 2023. Zastąpił go Isaac Carpenter, znany z grupy AWOLNATION.

Obecny skład Guns N’ Roses to: Axl Rose – wokal, Slash – gitara, Duff McKagan – bas, Dizzy Reed – instrumenty klawiszowe, Richard Fortus – gitara rytmiczna, Melissa Reese – klawisze i Isaac Carpenter – perkusja.

Zespół w maju 2025 roku rozpoczął światową trasę koncertową, która objęła m.in. londyński Wembley Stadium (pierwszy występ jako headliner od 1992 roku) oraz Villa Park w Birmingham. 1 października 2025 Guns N’ Roses wznawiają tournée koncertem w San José w Kostaryce, otwierając południowoamerykańską część trasy.