Szukaj
CGM

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Panowie szykują się do wspólnej premiery

2025.10.28

opublikował:

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Po blisko dobie internetowych przepychanek, na Instagramie MIÜ pojawiło się jego wspólne zdjęcie z Donguralesko. W ten sposób rapujący influencer ogłosił premierę nowego numeru zatytułowanego „Jedna zasada”, który ukaże się o północy.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MIÜ :* (@maciek_i_ubrania)

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – ostrzeżenie Gurala dla MIÜ

Jeszcze dzień wcześniej wydawało się, że na polskiej scenie rapowej szykuje się beef międzypokoleniowy. Na swoim profilu Donguralesko opublikował nagranie, w którym ostro zwrócił się do MIÜ, zarzucając mu używanie zastrzeżonej ksywki DGE.

„Miód, fiut czy jak ci tam jest. Jak nie usuniesz tego w ciągu trzech godzin, to jutro usłyszysz parę linijek od Dziadzi specjalnie dla ciebie. Mówię poważnie.”

Wideo natychmiast stało się viralem i wywołało lawinę komentarzy. Wiele osób sądziło, że zaczyna się prawdziwy konflikt pokoleń w polskim rapie.

Reakcja MIÜ: szacunek dla legendy, ale bez wycofania się

MIÜ nie pozostał dłużny i w InstaStory odpowiedział z klasą, ale stanowczo:

„Po pierwsze przykro mi słyszeć coś takiego od artysty, którego słuchałem najwięcej przez całe życie. Po drugie wspominam artystów w numerach, którymi się jaram lub jarałem – nie ma w tym nic głębszego i będę nawijał to, co mi się podoba. Numer i tak jest zaplanowany na jutro na 00:00, więc możesz szykować wersy, to też chętnie posłucham.”

Fani natychmiast podzielili się na dwa obozy – jedni bronili Donguralesko i jego praw do pseudonimu, inni uznali, że cała sytuacja to przemyślana akcja marketingowa.

Gural zapowiedział „soczyste linijki”, ale finał zaskoczył wszystkich

Wkrótce po wymianie zdań Gural opublikował kolejny wpis:

„No dobra. Skoro tak, to sam tego chciałeś. Już niebawem możecie się spodziewać soczystych linijek specjalnie dla @maciek_i_ubrania.”

MIÜ odpowiedział krótko:

„Ok, czekam.”

Jak się jednak okazało, zamiast dissu, fani dostaną wspólny kawałek. Artyści najwyraźniej zaplanowali całe zamieszanie jako kreatywny sposób promocji utworu „Jedna zasada”, który zadebiutuje dziś o północy.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MIÜ :* (@maciek_i_ubrania)

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”
NEWS

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”
NEWS

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 
NEWS

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech jest dziesięć różnych kobiet
NEWS

26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech jest dziesięć różnych kobiet

Polecane

CGM
Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowe ...

Federacja ma ujawnić nowego rywala Popka w czwartek

26 minut temu

CGM
Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Start limitowanego preorderu wyjątkowej edycji

1 godzinę temu

CGM
Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, ...

Konflikt czy marketingowy zabieg?

4 godziny temu

CGM
Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphere

Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphe ...

"Metallica mogłaby tam zagrać"

8 godzin temu

CGM
Megan Thee Stallion odpowiada na falę hejtu. „Moi hejterzy są opłacani”

Megan Thee Stallion odpowiada na falę hejtu. „Moi hejterzy są opłacani ...

Fałszywe konta i boty w sieci

9 godzin temu

CGM
Rękopis tekstu „Don’t Look Back In Anger” sprzedany za 20 000 funtów

Rękopis tekstu „Don’t Look Back In Anger” sprzedany za 20 000 fu ...

Wstępna wycena kolekcjonerska firmy Propstore wynosiła zaledwie 4 000 funtów

10 godzin temu